Не победить, а остаться на сцене. Для чего Дмитрий Гудков идет на выборы

Недавно оппозиционный политик Дмитрий Гудков — сын одиозного экс-депутата Государственной Думы Геннадия Гудкова объявил о намерении участвовать в выборах мэра Москвы. Однако он вряд ли сумеет победить.

Писатель и публицист Николай Стариков в беседе с Федеральным агентством новостей заявил, что попадать в избирательные бюллетени Гудков на самом деле не хочет: предстоящие выборы «похоронят» его как политика.

О низком рейтинге политика свидетельствует и опрос «Левада-центра» — его готовы поддержать менее 1% жителей Москвы. Тем не менее, оппозиционер рассчитывает на второй тур.

В прошлом году Дмитрий Гудков обещал отказаться от избирательной компании в случае, если его коллега Илья Яшин захочет участвовать в выборах. Оппозиционным силам необходим единый кандидат, неоднократно заявлял Гудков.

После того, как Яшин объявил о намерении баллотироваться на пост мэра, Дмитрий Геннадьевич обвинил его в недобросовестной конкуренции: по мнению Гудкова, Яшин ставит собственные политические интересы выше коллективных.

Ранее Гудков совместно с Ксенией Собчак объявили о создании оппозиционной «Партии перемен». По мнению экспертов, главная цель мэрской избирательной кампании Гудкова — подготовить новое объединение к парламентским выборам, на которых он рассчитывает преодолеть 5% порог и получить для партии государственное финансирование.

В предвыборной программе Гудкова много левого популизма. Например, он предлагает обложить налогом элитную недвижимость. При этом, сам он владеет квартирой площадью в 137 квадратных метров с тремя спальнями и двумя гардеробными комнатами. По словам Гудкова, его доход за 2014 год составил 26 миллионов рублей. Однако происхождение этих средств он никак не объяснил. Возможно, политика финансируют из-за рубежа.

Дмитрий Геннадьевич не скрывает симпатий к Михаилу Ходорковскому, который знаменит антироссийскими взглядами. Такой же позиции придерживается и сам Гудков. В марте 2013 он участвовал в конференции «Отношения США, ЕС и России на фоне путинских репрессий» в американском Сенате.

Гудков старается набрать политический капитал любой ценой. Он не надеется выиграть предстоящие выборы, однако хочет удержаться на политической сцене. Именно для этого мэрская кампания ему необходима.