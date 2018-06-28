В Иркутске митинг. Опять из-за Дерипаски

В регионе опасаются, что за американские санкции платить будут жители.

До 1200 человек собрал митинг в Иркутске против повышения тарифов в три раза. Таковое жителям региона грозит, если предложение компании En+ Group отменить перекрестное субсидирование в Иркутской области, найдет поддержку у правительства.

«Губернатор уже сказал, что в рамках своих полномочий не будет принимать решений о таком кардинальном повышении тарифов, - слово с трибуны взял депутат Госдумы Михаил Щапов. - Но, мы понимаем, что федеральный центр может просто изменить правила игры так, что тарифы поднимут без учета мнения региона. Сейчас у чиновников в Москве есть аргументы компании, но нет позиции нас, жителей области. Сегодня мы сделали первый шаг к тому, чтобы наше мнение было услышано».

Митинг в Иркутске против повышения тарифов стал крупнейшим за последние восемь лет. Больше людей собирала в 2010 годут акция протеста против загрязнения озера Байкальским ЦБК, контрольный пакет которого тогда принадлежал структуре Олега Дерипаски.

Нынешний митинг касается также деятельности Дерипаски, который пока еще контролирует свыше 50% акций En+ Group. Отмена перекрестного тарифа для региона поможет братскому и иркутскому алюминиевому заводу компенсировать до 3 миллиарда рублей от санкций, введенных департаментом казначейства США против компании «Русал». Но, как опасаются в регионе, приведет к росту тарифов для населения в три раза.

«Действительно в Иркутской области самые низкие тарифы на электроэнергию, - признает руководитель Иркутского регионального отделения партии «Справедливая Россия» Ольга Носенко, также выступавшая на митинге. - А самыми низкими энерготарифами, как мы знаем, пользуются именно предприятия алюминиевой промышленности. И это обеспечивает низкую себестоимость их продукции. Но потом эти предприятия продают алюминий за рубеж по мировым ценам, а полученную прибыль выводят в оффшоры. Получается, наши ГЭС сегодня работают не на нас, а на зарубежную экономику и частную прибыль. При этом повышение тарифов, подорвет региональную экономику. Мы не должны допустить этого».

Против повышения тарифов на митинге собрали 884 подписи.

Организатором акции протеста выступило движение «СТОП Тариф», в чьем оргкомитете состоят сопредседатель делового клуба «Байкальскиестратегии» Роман Ищенко, депутат Госдумы Михаил Щапов, историк и публицист Сергей Шмидт, председатель Клуба публичной политики Павел Степанов и другие.