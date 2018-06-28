Главу карельского «Мемориала» арестовали по делу о сексуальном насилии

Петрозаводский городской суд арестовал на два месяца руководителя карельского правозащитного центра «Мемориал» 62-летнего Юрия Дмитриева.

Он обвиняется в сексуальном насилии над несовершеннолетней приемной дочерью. Дмитриев арестован до 28 августа, сообщил его адвокат Виктор Ануфриев после закрытого судебного заседания.

Следователь требовал арестовать Дмитриева, сам он просил суд избрать меру пресечения в виде подписки о невыезде. Как отметил защитник, обвинение основывается на словах приемной дочери правозащитника, никаких доказательств нет. Согласно Уголовно-процессуальному кодексу, объяснение не является доказательством, подчеркнул Ануфриев.

Ранее в четверг стало известно, что против Дмитриева завели новое уголовное дело по статье за сексуальное насилие над ребенком младше четырнадцати лет. Следователи считают, что подозреваемый насиловал девочку с 2012 по 2016 годы. Правоохранители задержали Дмитриева 27 июня.