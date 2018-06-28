Билеты в Хельсинки на день встречи Путина и Трампа резко подорожали

Компании по организации путешествий сообщили, что цены на авиабилеты в Хельсинки на 16 июля – дату встречи президентов России и США Владимира Путина и Дональда Трампа – выросли на 70 процентов.

Заявление туроператоров приводит РИА Новости.

«16 июля стоимость билетов из Москвы в Хельсинки достигает 17 тыс. рублей, что на 70% больше, чем в прочие даты месяца», - сообщает компания Aviasales.

При этом отмечается, что подобный рост цен безусловно свидетельствует о повышенном интересе к мероприятию, так как цена всегда напрямую зависит от спроса.

Об этом же сообщает сервис OneTwoTrip, отмечая, также, что спрос вырос и на номерной фонд финской столицы.

«В период 15—17 июля в Хельсинки для онлайн-бронирования недоступно 25% гостиниц уровня 3, 4 и 5 звёзд от их количества в непиковый период», - отметили сотрудники компании.

При этом высказывается предположение, что данные гостиницы будут использованы при организации саммита для размещения представителей РФ и США, а также персонала.

Напомним: ранее в четверг 28 июня стали известны время и место проведения двусторонней встречи президентов России и США – она состоится в Хельсинки 16 июля.