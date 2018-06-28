Интернет-компании в России обязали хранить трафик пользователей полгода

Правительство России обязало интернет-провайдеров хранить данные пользователей в течение полугода с 1 июля.

Соответствующее постановление кабинета министров опубликовано на официальном портале правовой информации.

Речь в документе идет о текстовых сообщениях, звуках, видеозаписях, фотографиях и других электронных сообщениях.

Постановление обязывает интернет-провайдеров обеспечить хранение информации на территории России, а также предоставлять правоохранительным органам необходимую информацию.

Вскоре данные требования коснутся и операторов мобильной связи.

1 июля на территории России вступит в силу «пакет Яровой» — ряд антитеррористических поправок в федеральное законодательство. Президент России Владимир Путин подписал закон в июле 2016 года. Новый закон обязывает операторов мобильной и интернет-связи хранить все виды коммуникации между пользователями в течение полугода — в том числе голосовые сообщения и переписки.

Эксперты оценили затраты операторов связи на закупку необходимого оборудования в несколько десятков миллиардов рублей.