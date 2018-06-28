Гудков опубликовал программу. Мы ее прочитали, и ничего

Декларируемые цели политика выглядят многообещающими, но за ними лишь популизм и попытка разобщить граждан согласны эксперты.

До выборов мэра Москвы остается два с небольшим месяца, и похоже, что из былого многообразия оппозиционных кандидатов остались самые решительные. У председателя новоиспеченной либеральной «Партии перемен» Дмитрия Гудкова уже готова предвыборная программа – объемный документ, где декларируется множество намерений по преобразованию действующей модели управления столицей.

Программа - это первый шаг. Чтобы сделать второй и попасть с ней на выборы, Гудкову необходимо пройти сквозь муниципальный фильтр. Иначе говоря, заручиться подписями 110 муниципальных депутатов из разных районов Москвы. У политика уже чуть больше 45 подтвержденных голосов. Оставшиеся подписи необходимо собрать до 3 июля. Пока Гудков штурмует муниципальный фильтр, редакция ознакомилась с программой кандидата и выяснила, что с ней не так.

Исторический экскурс сшит грубыми стежками. Ответственными за демонтаж сталинского и коммунистического режимов авторы программы называют двух «московских градоначальников» - Никиту Хрущева и Бориса Ельцина. Не составляет большого труда убедиться, что оба никогда не руководили Москвой. Несмотря на неточность формулировки, мысль, впрочем, понятна: столичный градоначальник – не просто сити-менеджер, но и политик общенационального уровня. А Гудков убежден, что политик не может эффективно управлять городом.

В параграфе «ответственное правительство» указана соответствующая цель – разделить функции мэра и премьера правительства. Последний должен взять на себя непосредственно обязанности по управлению городом. При этом, кандидатуру премьера должна утверждать Мосгордума. Мэр же остается номинальным главой региона и занимается политикой. В пример Гудков приводит не город, а страну - Германию, где есть президент и канцлер.

Политолог, профессор НИУ ВШЭ Олег Матвейчев в комментарии «Политике Сегодня» напомнил, что ходить за примерами моделей самоуправления можно не только в полюбившиеся Гудкову страны Евросоюза. В США их более 70, например. Есть и те, которые допускают ротацию нескольких действующих мэров. Но в программе Гудкова эксперт видит не желание сделать Москву удобнее для горожан, но попытку разрушить существующий порядок.

«Она идет от желания ослабить власть. – убежден Матвейчев. – Изначально предполагается, что слабая власть – это хорошо. Превращение мэра в декоративную фигуру, возложение контрольных функций на депутатов, передача и разделение полномочий – это все способы ослабления власти».

Бенефициары закулисных игр вокруг закамуфлированной цели по расшатыванию действующей властной вертикали – люди с деньгами, предполагает политолог. И не исключает, что некоторые из них «дергают за ниточки» из западных стран, а Дмитрий Гудков примерил ампула их фронтмена.

Инициативу Гудкова легализовать рынок аренды квартир эксперты считают оправданной. Либерал видит в сдаче жилья дополнительный источник доходов столицы. По мнению политика, необходимо пересмотреть и снизить стоимость патентов, учитывая качество сдаваемого жилья. Это с одной стороны. С другой – ужесточить контроль над неплательщиками.

Доктор экономических наук, профессор Андрей Марголин полагает, что идея оправдана, но не нова.

«Сейчас рассматриваются разные механизмы по выводу доходов из тени. – говорит эксперт. – Если люди зарабатывают, то налоги нужно платить. Эту культуру нужно воспитывать. Мне кажется, что Гудков выборы проиграет, но если у него будут конструктивные идеи, то Сергей Собянин их использует в будущем».

Олег Матвейчев согласен, что налоги платить нужно, но предложение Гудкова находит дилетантским.

«Я прекрасно знаю, что в правительстве Москвы эту проблему обсуждают, консультируются с экспертами, риелторами несколько лет. Здесь мы видим откровенного неспециалиста, который гвоздя в жизни не забил, никогда ничем не руководил, а умеет только болтать языком. Он никакой не риелтор, но дает советы космического масштаба и космической глупости. Давайте доверим это все экспертам и правительству, которые знают проблему гораздо лучше Гудкова», - категоричен политолог.

Не по душе Дмитрию Гудкову советские названия московских объектов. Политик включил в свою программу пункт о борьбе с коммунистическим наследием, хорошо знакомый воплощением на Украине. О судьбе мавзолея в программе ни слова.

«Считаем необходимым переименовать в Москве все объекты, топонимика которых связана с именами тех, кто проводил и поддерживал коммунистический террор», - гласит он.

Дмитрий Марголин предложение назвал популистским и напомнил, что в других странах памятники неоднозначным историческим персонажам никого не раздражают. Польша и Украина в этом вопросе исключение.

«Бороться с собственной историей считается дурным тоном, поэтому я не вижу здесь ничего хорошего. Очевидна и экономическая нецелесообразность подобной акции», - полагает он.

Матвейчев уверен, что борьба советской топонимикой не только моветон, но и яблоко раздора. Переименование объектов чревато столкновениями между сторонниками и противниками идеи, и вдобавок стоит больших денег.

«Никого сейчас не беспокоят эти улицы. Мы построим еще много новых улиц и кварталов. У нас есть много великих людей, именами которых можно назвать. И пускай будут все улицы - коммунистические, социалистические и в честь современных героев», - заключает политолог.

Выборы мэра Москвы состоятся в единый день голосования - 9 сентября 2018 года. Жители столицы изберут градоначальника на пять лет.