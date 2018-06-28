Безопасность на подмосковных водоемах обеспечивают более 1500 спасателей

В Московской области, где с каждым голом растет число официальных пляжей, безопасность отдыхающих обеспечивается силами примерно 1500 спасателей.

Об этом в четверг сообщает «Радио 1», отмечая, что также для обеспечения безопасности на подмосковных пляжах используется свыше 300 единиц спецтехники. Также на официальных пляжах дежурят медики.

Отмечается, что в текущем пляжном сезоне под Москвой оборудовано свыше 200 пляжных зон. Причем особое внимание комфортному и безопасному пляжному отдыху уделяется в тех муниципалитетах, где расположены объекты проходящего в России Чемпионата мира по футболу.

Спасателей, помимо наблюдения за отдыхающими, проводят профилактику среди местных жителей, обучая их оказанию первой помощи и основам правил поведения на воде.