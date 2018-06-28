Мы в соц.сетях:
Сборная Колумбии выиграла у Сенегала и вышла в плей-офф ЧМ-2018

Сборная Колумбии выиграла у Сенегала и вышла в плей-офф ЧМ-2018

 В Иркутске митинг. Опять из-за Дерипаски

В Иркутске митинг. Опять из-за Дерипаски
Украина подсела на нефтегазовую иглу. И она соизмерима с российской

Украина подсела на нефтегазовую иглу. И она соизмерима с российской

 Плинтус гордо реет в небе. Донецкий журналист раскритиковал уровень украинских СМИ

Плинтус гордо реет в небе. Донецкий журналист раскритиковал уровень украинских СМИ
Горбачев высказался за то, чтобы встреча Трампа и Путина была «основательной»

Горбачев высказался за то, чтобы встреча Трампа и Путина была «основательной»

 Билеты в Хельсинки на день встречи Путина и Трампа резко подорожали

Билеты в Хельсинки на день встречи Путина и Трампа резко подорожали
Сборная Колумбии выиграла у Сенегала и вышла в плей-офф ЧМ-2018

Сборная Колумбии выиграла у Сенегала и вышла в плей-офф ЧМ-2018

 В Иркутске митинг. Опять из-за Дерипаски

В Иркутске митинг. Опять из-за Дерипаски
Украина подсела на нефтегазовую иглу. И она соизмерима с российской

Украина подсела на нефтегазовую иглу. И она соизмерима с российской

 Плинтус гордо реет в небе. Донецкий журналист раскритиковал уровень украинских СМИ

Плинтус гордо реет в небе. Донецкий журналист раскритиковал уровень украинских СМИ
Горбачев высказался за то, чтобы встреча Трампа и Путина была «основательной»

Горбачев высказался за то, чтобы встреча Трампа и Путина была «основательной»

 Билеты в Хельсинки на день встречи Путина и Трампа резко подорожали

Билеты в Хельсинки на день встречи Путина и Трампа резко подорожали
18:41   28 Июня 2018
Россия

Безопасность на подмосковных водоемах обеспечивают более 1500 спасателей

Безопасность на подмосковных водоемах обеспечивают более 1500 спасателей

В Московской области, где с каждым голом растет число официальных пляжей, безопасность отдыхающих обеспечивается силами примерно 1500 спасателей.

Об этом в четверг сообщает «Радио 1», отмечая, что также для обеспечения безопасности на подмосковных пляжах используется свыше 300 единиц спецтехники. Также на официальных пляжах дежурят медики.

Отмечается, что в текущем пляжном сезоне под Москвой оборудовано свыше 200 пляжных зон. Причем особое внимание комфортному и безопасному пляжному отдыху уделяется в тех муниципалитетах, где расположены объекты проходящего в России Чемпионата мира по футболу.

Спасателей, помимо наблюдения за отдыхающими, проводят профилактику среди местных жителей, обучая их оказанию первой помощи и основам правил поведения на воде. 

Читайте ИА «Политика сегодня» в Яндекс.новостях

Автор: Александр Люблинский
#россия #спасатели #безопасность #отдых #подмосковье #общество #пляжи #200 пляжей #1500 спасателей #пляжный сезон
Самое читаемое
Украина подсела на нефтегазовую иглу. И она соизмерима с российской

Украина подсела на нефтегазовую иглу. И она соизмерима с российской

 Джигурда заявил, что сдержал слово и собрал миллион подписей москвичей

Джигурда заявил, что сдержал слово и собрал миллион подписей москвичей

 В Верховной раде рассказали, как Россию заставить уважать Украину

В Верховной раде рассказали, как Россию заставить уважать Украину

 Глава МЭР предложил вернуться к идее уплаты НДФЛ по месту проживания

Глава МЭР предложил вернуться к идее уплаты НДФЛ по месту проживания