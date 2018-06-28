Моральное право. Почему не надо стесняться пенсионерам

На стеснении тех, кто успел выйти на пенсию в 55 или 60, в России стали зарабатывать мошенники.

Недовольство, страх и стыд – для мошенников лишь инструменты. Жители России недовольны здоровьем – и на этом зарабатывают псевдоврачи и целители. Тех, кто переживают за детей, обманывают звонками, что сын или дочь попали в ДТП. На тех, кто стыдится возраста наживаются торговцы чудесными средства для омоложения. И даже на стеснении из-за того, что кто-то успел выйти на пенсию в 55 или 60, а кому-то придется работать дольше, тоже стали зарабатывать.

В СМИ уже попали два таких случая. В мессенджерах людей стали собирать деньги якобы на митинги против повышения пенсионного возраста. Перечисляют деньги мошенникам даже действующие пенсионеров. Казалось бы фактически это протест против повышения размера их пенсий.

«Но вроде неудобно как-то получается, – думают, наверное, они. – Мне пенсию повысят, а им за меня работать».

Вторая схема – сбор подписей. Тоже якобы против повышения пенсионного возраста, агитаторы называют это петицией на имя президента. Подписи они собирают на пустых бланках, и указать просят не только паспортные данные, но и номер СНИЛС. На поверку «петиции» оказываются заявлениями на перевод пенсионных накоплений в нужный сборщикам фонд. Говорят, что за каждого агитаторы получают чуть ли не по 5 000 рублей. Но и тут люди верят: не ради себя.

У молодежи пару лет назад была популярная песня – «Не надо стесняться». Жаль, что Иван Дорн пел ее не для нынешних пенсионеров. Потому что стесняться им, действительно, нечего.

Повышение пенсий

Повышение пенсий – это главная цель реформы, о чем сказала спикер Совфеда Валентина Матвиенко. И вице-премьер Татьяна Голикова, и министр труда Максим Топилин, и руководитель Пенсионного фонда Антон Дроздов подтвердили: пенсию уже с 2019 года проиндексируют на 1000 рублей. Раньше ее повышали на 400-500 рублей в год, что едва покрывало инфляцию. В следующем году пенсия впервые опередит рост цен – совокупный доход пенсионеров в 2019 году увеличится на 12 000 рублей.

Повышение не будет разовым, такая индексация, судя по словам чиновников, будет проводиться и дальше. Первый заместитель председателя Правительства РФ, министр финансов Антон Силуанов рассказал, что уже к 2024 году средний размер пенсий в России будет составлять не 14 000 рублей, как сейчас, а 20 000. По 1000 рублей к ежемесячной пенсии будут добавлять каждый год.

Продление трудоспособного возраста

Мало кто спорит, что пенсии повышать надо. Вопросы, недовольство, страхи и смущение вызывает другой пункт реформы. Его обычно называют «повышением пенсионного возраста», хотя правильнее говорить «продление трудоспособного возраста». Потому что такое определение гораздо большее соответствует и причинам, и смыслу происходящего.

Важно помнить, что переход на новые планки выхода на пенсию будет осуществляться постепенно. Неверно, что в 2019 году возраст сразу поднимут на 5 лет для мужчин и на 8 лет для женщин.

Продлять гарантированный срок работы, а значит и увеличивать возраст выхода на пенсию, будут на один год в два года. То есть сначала мужчины, например, будут выходить не в 60, а в 61, через два года – в 62, потом – в 63, в 64, и лишь в 2029 году на пенсию начнут выходить 65-летние мужчины. Те, кому сейчас всего 55. Для женщин же переходные период составит и вовсе 16 лет. В 63 года на пенсию женщины начнут выходить только в далеком 2034 году. Сейчас этим женщинам по 47 лет.

Справедливее называть этот пункт реформы не повышением пенсионного возраста, а продлением трудоспособного. Нынешние пенсионеры зачастую не только вышли на пенсию в 55 или 60, но и потеряли работу под предлогом «уступить дорогу молодым», либо по состоянию здоровья.

Если «уступили дорогу молодым», то пусть теперь эти молодые и поработают. Справедливо. Если по состоянию здоровья – то тоже справедливо, уровень здравоохранения сейчас уже гораздо выше, чем был во времена трудовых пенсионеров нынешних. Такие привычные словосочетания как «магнитно-резонансная томография», «высокотехнологичная медицинская помощь» и прочее тогда были просто неизвестны. Зато работа была куда более тяжелой и сопряженной с куда большими опасностями. Ни роботов, ни автоматизации процессов, ни компьютеров в большинстве своем люди в помощниках не имели.

Сегодня люди имеют гораздо больше возможностей, чтобы оставаться здоровыми. Продолжительность жизни выросла. Российские и зарубежные специалисты признают, что будет расти она и дальше. В 2015 году в России установили рекорд за всю историю страны, включая советское время: 71,4 года. С тех пор рекорд обновлялся ежегодно. В 2016 году средняя длительность жизни увеличилась до 71,87 года. В 2017 году – до 72,5 года. А к 2030 году составит 80 лет. И этому нужно радоваться, а не стесняться.

Сегодня мужчины живут на пенсии в среднем 14 лет. Женщины больше – 23 года. После завершения реформы, как говорят специалисты по демографии, эта пропорция сохранится: мужчины так же будут в среднем жить на пенсии 14 лет, женщины – 23 года. Но при этом жить они будут дольше.

Пенсии поднимут за счет молодых?

С одной стороны, это действительно так. Растет количество трудоспособных – растет и количество пенсионных отчислений. Но формулировка «за счет» неверна в корне.

Пенсии формируются из отчислений с фонда оплаты труда, проще говоря – с зарплат работающих. Сегодня на пенсии уходит примерно 22% от размера зарплаты, и на одного пенсионера уже приходится всего два работающих (в 70-х было около 4-х). Если бы правительство пошло на другой вариант повышения пенсий – за счет увеличения налоговых отчислений, то только тогда это «за счет молодых» было бы уместным.

Нынешний вариант не увеличивает отчислений, а значит как минимум сохраняет нынешний уровень доходов работающего населения. Никакой дополнительной финансовой нагрузки пенсионеры для молодых представлять не стали.

Впрочем, не финансовый момент должен быть определяющим в сознании пенсионеров, а моральный. Их пенсия: в нынешнем возрасте, в планируемом повышенном размере – это действительно моральное право. Это и есть справедливость и уважение. Просто им стоит вспомнить, как и когда они работали. Что в это время происходило со страной, благодаря кому нынешние молодые живут в России – стране возможностей, которых у тех, кому за 60, и не снились.