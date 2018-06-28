Металлодетекторы установили на Никольской улице в Москве

Рамки при входе на улицу поставили в целях безопасности.

Московские власти не планируют перекрывать проход на Никольскую улицу, которая стала местом встречи тысячи болельщиков ЧМ-2018, объяснил глава московского департамента региональной безопасности и противодействия коррупции Владимир Черников, пишет РИА Новости.

Он назвал Никольскую улицу почти "центром мира", которая ежедневно собирает тысячи людей и подчеркнул, что безопасность превыше всего. Установкой рамок занималось ГУВД Москвы в соответствии со всеми нормами. Черников подчеркнул, что улица работает в привычном режиме, а рамки не помешают отдыху болельщиков.

Никольская улица примыкает к Красной площади. В ходе футбольного турнира она стала неофициальной фан-зоной, где собирается множество болельщиков из разных стран мира.