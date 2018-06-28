Захарова раскритиковала CNN за ложную новость о египетском футболисте

Официальный представитель МИД России Мария Захарова назвала ложным заявление CNN о том, что египетский футболист Мохамед Салах покинет национальную сборную из-за критики в адрес Чечни.

Он также обвинила журналистов в халатном отношении к обязанностям. Захарова подчеркнула, что сотрудники CNN могли бы взять комментарий у Салаха, прежде чем выпускать материал. По ее мнению, западные СМИ используют «грязные» приемы и распространяют ложную информацию.

Пресс-служба Федерации футбола Египта сообщила, что ей неизвестно о намерении футболиста покинуть сборную.

Ранее глава Чеченской Республики Рамзан Кадыров присвоил Салаху звание почетного гражданина Чечни. Футболисту вручили нагрудный значок и копию указа на ужине в честь египетской команды, которая базировалась в Грозном во время мундиаля.

Сборная Египта не смогла выйти в 1/8 финала чемпионата мира по футболу, проиграв в групповом этапе все три матча. Сначала египтяне проиграли уругвайцам со счетом 0:1, позже потерпели поражение от российской сборной —1:3. Саудовскую Аравию им также не удалось победить. Встреча завершилась со счетом 1:2.