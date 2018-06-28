Мы в соц.сетях:
Сборная Колумбии выиграла у Сенегала и вышла в плей-офф ЧМ-2018

Сборная Колумбии выиграла у Сенегала и вышла в плей-офф ЧМ-2018

 В Иркутске митинг. Опять из-за Дерипаски

В Иркутске митинг. Опять из-за Дерипаски
«Нафтогаз» оспорит в шведском суде приостановку решения по делу «Газпрома»

«Нафтогаз» оспорит в шведском суде приостановку решения по делу «Газпрома»

 Украина подсела на нефтегазовую иглу. И она соизмерима с российской

Украина подсела на нефтегазовую иглу. И она соизмерима с российской
Горбачев высказался за то, чтобы встреча Трампа и Путина была «основательной»

Горбачев высказался за то, чтобы встреча Трампа и Путина была «основательной»

 Билеты в Хельсинки на день встречи Путина и Трампа резко подорожали

Билеты в Хельсинки на день встречи Путина и Трампа резко подорожали
Сборная Колумбии выиграла у Сенегала и вышла в плей-офф ЧМ-2018

Сборная Колумбии выиграла у Сенегала и вышла в плей-офф ЧМ-2018

 В Иркутске митинг. Опять из-за Дерипаски

В Иркутске митинг. Опять из-за Дерипаски
«Нафтогаз» оспорит в шведском суде приостановку решения по делу «Газпрома»

«Нафтогаз» оспорит в шведском суде приостановку решения по делу «Газпрома»

 Украина подсела на нефтегазовую иглу. И она соизмерима с российской

Украина подсела на нефтегазовую иглу. И она соизмерима с российской
Горбачев высказался за то, чтобы встреча Трампа и Путина была «основательной»

Горбачев высказался за то, чтобы встреча Трампа и Путина была «основательной»

 Билеты в Хельсинки на день встречи Путина и Трампа резко подорожали

Билеты в Хельсинки на день встречи Путина и Трампа резко подорожали
18:22   28 Июня 2018
Россия

Захарова раскритиковала CNN за ложную новость о египетском футболисте

Захарова раскритиковала CNN за ложную новость о египетском футболисте

Официальный представитель МИД России Мария Захарова назвала ложным заявление CNN о том, что египетский футболист Мохамед Салах покинет национальную сборную из-за критики в адрес Чечни.

Он также обвинила журналистов в халатном отношении к обязанностям. Захарова подчеркнула, что сотрудники CNN могли бы взять комментарий у Салаха, прежде чем выпускать материал. По ее мнению, западные СМИ используют «грязные» приемы и распространяют ложную информацию.

Пресс-служба Федерации футбола Египта сообщила, что ей неизвестно о намерении футболиста покинуть сборную.

Ранее глава Чеченской Республики Рамзан Кадыров присвоил Салаху звание почетного гражданина Чечни. Футболисту вручили нагрудный значок и копию указа на ужине в честь египетской команды, которая базировалась в Грозном во время мундиаля.

Сборная Египта не смогла выйти в 1/8 финала чемпионата мира по футболу, проиграв в групповом этапе все три матча. Сначала египтяне проиграли уругвайцам со счетом 0:1, позже потерпели поражение от российской сборной —1:3. Саудовскую Аравию им также не удалось победить. Встреча завершилась со счетом 1:2.

Читайте ИА «Политика сегодня» в Яндекс.новостях

Автор: Надежда Егорова
#захарова #кадыров #чм #чм2018 #салах
Самое читаемое
Украина подсела на нефтегазовую иглу. И она соизмерима с российской

Украина подсела на нефтегазовую иглу. И она соизмерима с российской

 Джигурда заявил, что сдержал слово и собрал миллион подписей москвичей

Джигурда заявил, что сдержал слово и собрал миллион подписей москвичей

 В Верховной раде рассказали, как Россию заставить уважать Украину

В Верховной раде рассказали, как Россию заставить уважать Украину

 Глава МЭР предложил вернуться к идее уплаты НДФЛ по месту проживания

Глава МЭР предложил вернуться к идее уплаты НДФЛ по месту проживания