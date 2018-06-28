Серена Уильямс отказалась сдавать допинг-тест офицеру USADA

Инцидент с американской теннисисткой произошел 14 июня.

Портал Deadspin сообщает, что допинг-офицер из Американского антидопингового агентства (USADA) пришел к проживающей во Флориде Уильямс домой и отказался уходить без теста. В ходе конфликта спортсменка связалась с руководителем Женской теннисной ассоциации (WTA) Стивом Саймоном и пожаловалась на предвзятое отношение.

36-летняя Уильямс вернулась в большой спорт в январе после родов. За текущий год она сдала пять допинг-тестов, все они были отрицательные.

В карьере теннисистки насчитывается 23 победы на турнирах Большого шлема в одиночном разряде, что является рекордом Открытой эры. Помимо этого, Уильямс является четырехкратной олимпийской чемпионкой.