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Россияне надеются на чудо в матче с Испанией после поражения немецкой сборной
17:44   28 Июня 2018
Россия

Франция сняла все обвинения с сенатора Керимова

Франция сняла все обвинения с сенатора Керимова

Власти Франции сняли с российского сенатора Сулеймана Керимова все обвинения, претензий к нему французская сторона больше не имеет. Об этом сообщил «Интерфакс» со ссылкой источник.

Вскоре миллиардеру вернут внесенный залог и паспорт.

После обнародования информации о снятии обвинений с сенатора, акции самой крупной золотодобывающей компании в России — «Полюс» выросли: за 15 минут капитализация корпорации выросла на 5,2%, стоимость акций увеличилась с 31 доллара за штуку до 32,7 долларов.

Формально Сулейман Керимов не связан с «Полюсом». Главным акционером компании является его сын — Саид Керимов. Тем не менее, финансисты до сих пор реагируют на все новости, связанные с Керимовым-старшим. После того, как сенатор попал под американские санкции, акции компании упали на 14,8%.

Российского сенатора во Франции обвинили в уклонении от уплаты налогов и отмывании средства при покупке недвижимости. В ноябре 2017 года его задержали в аэропорту Ниццы. Прокуратура требовала ареста Керимова, однако суд постановил отпустить его под залог в размере 40 миллионов евро.

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Автор: Надежда Егорова
#россия #франция #керимов
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