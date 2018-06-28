Второй флагманский центр «Мои документы» появился в Москве

Офис открылся на юго-западе Москвы в ТРЦ «Спектр» близ станции метро «Теплый Стан».

Столичный градоначальник Сергей Собянин посетил объект и выложил несколько фото с мероприятия в Twitter.

В январе открылся первый флагманский офис #МоиДокументы. Сегодня мы открыли очередной флагман на юго-западе столицы. Это новый стандарт обслуживания в #МФЦ: сбор документов стал не только простым, но и комфортным. pic.twitter.com/o05E8yV5FZ — Сергей Собянин (@MosSobyanin) June 28, 2018

На открытии мэр подчеркнул, что центр предоставляет массу услуг для малого бизнеса, автомобилистов, а также для тех, кто хочет проверить свое здоровье. В центре даже можно купить билеты в театр.

Новый центр госуслуг располагается на 2,2 тысячах квадратных метров. В нем предусмотрены 50 окон приема.

Дизайн флагманского центра продуман до мелочей и обладает элементами повышенной комфортности: два уровня высоты в зоне электронных услуг — компьютерами можно пользоваться сидя и стоя.

На сегодняшний день флагманский центр предоставляет порядка 170 госуслуг, которые доступны во всех МФЦ Москвы. Первый флагманский центр «Мои документы» появился в январе в ТРЦ «Афимолл Сити» на Пресненской набережной.