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17:46   28 Июня 2018
Россия

Второй флагманский центр «Мои документы» появился в Москве

Второй флагманский центр «Мои документы» появился в Москве

Офис открылся на юго-западе Москвы в ТРЦ «Спектр» близ станции метро «Теплый Стан».

 

Столичный градоначальник Сергей Собянин посетил объект и выложил несколько фото с мероприятия в Twitter. 

 

На открытии мэр подчеркнул, что центр предоставляет массу услуг для малого бизнеса, автомобилистов, а также для тех, кто хочет проверить свое здоровье. В центре даже можно купить билеты в театр.

Новый центр госуслуг располагается на 2,2 тысячах квадратных метров. В нем предусмотрены 50 окон приема.

Дизайн флагманского центра продуман до мелочей и обладает элементами повышенной комфортности: два уровня высоты в зоне электронных услуг — компьютерами можно пользоваться сидя и стоя.

На сегодняшний день флагманский центр предоставляет порядка 170 госуслуг, которые доступны во всех МФЦ Москвы. Первый флагманский центр «Мои документы» появился в январе в ТРЦ «Афимолл Сити» на Пресненской набережной.

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Автор: Ольга Шпакова
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