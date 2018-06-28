Суд в Швеции отказал «Нафтогазу» в отмене решения в пользу «Газпрома»

Украинская корпорация пыталась обжаловать решение апелляционного суда о приостановке дела по арбитражному спору с «Газпромом». Судья счел доводы представителей «Нафтогаза» несостоятельными.

Апелляционный суд округа Свеа приостановил исполнения решения о взыскании с российской компании 2,5 миллиардов долларов в пользу «Нафтогаза Украины». Об этом сообщила пресс-служба «Газпрома».

Ранее Украина требовала взыскать с российской газовой компании средства в размере 4,6 миллиардов долларов. За вычетом долга украинской стороны за природные ресурсы «Газпром» остался должен 2,5 миллиардов долларов. Арбитраж Торговой палаты в Стогкольме удовлетворил данное требование в феврале. В марте российская корпорация обжаловала решение в Апелляционном суде округа Свеа и потребовал отменить выплаты по транзитному контракту.

Тем не менее, в июне коммерческий суд Лондона, на основании вердикта Стокгольмского арбитража, начал замораживать активы «Газпрома» в Великобритании.

Руководитель «Нафтогаза» Андрей Коболев заявил, что украинская сторона никак не может воспрепятствовать заморозке активов «Газпрома» в других государствах.