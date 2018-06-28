Россия за полгода официально приняла шесть миллионов мигрантов

«Федерация мигрантов России» проанализировала миграционную ситуацию в стране.

По данным МВД, за последние полгода на миграционный учет встали 6 160 879 человек. Эта цифра на 11% выше установленной в тот же период в 2017 году (5 475 546), сообщается в пресс-релизе общероссийской общественной организации.

Также отмечается, что 104 163 человека приобрели российское гражданство, тогда как в прошлом году показатель был несколько ниже – 100 278 человек.

Возросло и число выданных в 2018 году виз — по состоянию на май специалисты оформили 94 260 визы иностранным гражданам и лицам без гражданства. За первые шесть месяцев 2017 года удалось оформить 91 281 визу.

Организация также отметила увеличение числа выданных патентов. За 2018 год было выдано 814 576, а в 2017 году – 742 013.

Также отмечается, что сотрудники МВД за этот период оформили 107 080 разрешений на временное пребывание иностранным гражданам и лицам без гражданства.