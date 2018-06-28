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17:05   28 Июня 2018
Россия

Россия обвинила Британию в подкупе членов ОЗХО

Россия обвинила Британию в подкупе членов ОЗХО

Официальный представитель МИД России Мария Захарова уверена: Соединенное Королевство и его партнеры подкупили некоторых участников Организации по запрещению химического оружия, чтобы они проголосовали за расширение мандата структуры.

Она назвала данное решение нелегитимным и подчеркнула, что конференция государств-участников организации превысила полномочия.

По словам Захаровой, ОЗХО приняла «одиозное решение» из-за систематического давления со стороны Лондона: манипуляций, подкупа, шантажа.

Ранее страны-участницы Конвенции о запрещении химического оружия на специальной сессии в Гааге одобрили расширение полномочий ОЗХО. Теперь организация сможет устанавливать виновных в химических атаках.  

В поддержку документа выступило 82 делегата, 24 проголосовало против.

В мае 2018 министр иностранных дел Великобритании Борис Джонсон заявил, что Лондон требует созыва специальной сессии для обсуждения инцидента с отравлением экс-полковника ГРУ Сергея Скрипаля, а также химическую атаку в сирийском городе Дума.

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Автор: Надежда Егорова
#россия #захарова #великобритания #озхо
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