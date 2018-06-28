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 Россияне надеются на чудо в матче с Испанией после поражения немецкой сборной

Россияне надеются на чудо в матче с Испанией после поражения немецкой сборной
17:19   28 Июня 2018
Глас народа

Россияне надеются на чудо в матче с Испанией после поражения немецкой сборной

Россияне надеются на чудо в матче с Испанией после поражения немецкой сборной

В конце концов этот чемпионат мира преподнес уже немало сюрпризов. В частности, выход российской сборной в плей-офф.

Накануне, 27 июня, сборная Германии проиграла южнокорейцам со счетом 0:2. Команды встретились в Казани в рамках группового этапа. В итоге действующий чемпион мира выбыл из гонки за Кубок с последней строчки в своей группе. Такой игры немецкие футболисты не показывали, кажется, никогда, чем буквально поразили болельщиков.

Некоторые россияне тут же подхватили новость, превратив ее в шутку. Якобы немцам не везет на русской земле, что подтверждает их поражение во Второй мировой войне.

 

 

Но не всем такой юмор пришелся по душе. Некоторые заявили, что шутить на тему ВОВ - дурной тон. А пользовательница Twitter напомнила россиянам, что Германия на «русской земле» не только проигрывала: в 2017 году она взяла Кубок конфедераций.

 

Другой интернет-пользователь вспомнил обещание Российского футбольного союза трехлетней давности. Тогда организация подписала договор с Немецким футбольным союзом и компанией Adidas о развитии российского футбола и пообещала, что наши спортсмены начнут играть даже лучше немецких.

 

Сравнивал российскую сборную с немецкой перед ЧМ и главный тренер национальной команды РФ Станислав Черчесов. Он обещал, что российские футболисты на турнире составят хорошую конкуренцию Германии.

Теперь немцы выбыли, а Россия продолжает борьбу. Это заставляет надеяться, что в игре 1/8 финала россияне все же смогут побороть легендарную сборную Испании.

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Автор: Юлия Халус
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