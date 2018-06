Немецкий фрегат взорвал сам себя

Видео, на котором запечатлен момент взрыва на немецком фрегате, появилось в сети.

Инцидент произошел на судне модели F124 Sachsen во время боевых учений противовоздушной обороны Германии у берегов Норвегии.

Зенитная ракета SM-2 производства Соединенных Штатов застряла в стартовой ячейке и не смогла покинуть пусковую установку, из-за чего вспыхнул пожар.

В результате аварии никто не пострадал, однако корабль получил серьезные повреждения. Жертв удалось избежать потому, что боевая часть снаряда не сдетонировала.

Видео с места событий опубликовал британский военный аналитик Йозеф Демпси.

Footage has emerged of the Jun 21 SM-2 SAM misfire aboard the #Germany Navy vessel Sachsen (F219) (minor German language warning!) pic.twitter.com/qXgn8qwHFF