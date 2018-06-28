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 Немецкий фрегат взорвал сам себя

Немецкий фрегат взорвал сам себя
16:43   28 Июня 2018
Весь мир

Немецкий фрегат взорвал сам себя

Немецкий фрегат взорвал сам себя

Видео, на котором запечатлен момент взрыва на немецком фрегате, появилось в сети.

Инцидент произошел на судне модели F124 Sachsen во время боевых учений противовоздушной обороны Германии у берегов Норвегии.

Зенитная ракета SM-2 производства Соединенных Штатов застряла в стартовой ячейке и не смогла покинуть пусковую установку, из-за чего вспыхнул пожар.

В результате аварии никто не пострадал, однако корабль получил серьезные повреждения. Жертв удалось избежать потому, что боевая часть снаряда не сдетонировала.

Видео с места событий опубликовал британский военный аналитик Йозеф Демпси.

Представитель ВМС Германии сообщил, что ракету проверяли перед испытаниями. Эксперты оценили ее состояние как «идеальное».

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Автор: Надежда Егорова
#германия #чп #фрегат
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