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16:47   28 Июня 2018
Весь мир

Отца 149 детей из Канады посадили под домашний арест за полигамию

Отца 149 детей из Канады посадили под домашний арест за полигамию

Житель провинции Британская Колумбия в Канаде Уинстон Блэкмор состоял в браке с 24 женщинами, пишет издание The Globe and Mail.

Впервые канадец женился в 1975 году и, очевидно, не смог остановиться. Четырем его женам на момент заключения брака только исполнилось 15 лет. В конце концов к 61 году Блэкмор стал отцом 149 детей.

Его и еще одного многоженца Джеймса Олера (пять супруг) долгое время не могли привлечь к ответственности из-за права на свободу вероисповедания. Дело в том, что оба многоженца принадлежали к раскольнической мормонской Фундаменталистской церкви Иисуса Христа Святых последних дней. Прихожане этой церкви до конца XIX века приветствовали полигамию. Некоторые остались верны этому принципу до сих пор.

Тем не менее в 2011 году в Канаде решили, что последствия многоженства допускают ограничение религиозной свободы. В 2014 году Блэкмора и Олера приговорили к домашнему аресту сроками на шесть и три месяца соответственно. Кроме того, обоих мужчин приговорили к общественным работам сроком 150 и 75 часов.

В четверг, 28 июня, Верховный суд провинции подтвердил этот приговор.

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Автор: Юлия Халус
#канада #общество #весь мир #многоженство #полигамия
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