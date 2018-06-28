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16:20   28 Июня 2018
Россия

Путин и Трамп обсудят международную безопасность на саммите в Хельсинки

Путин и Трамп обсудят международную безопасность на саммите в Хельсинки

Президент России Владимир Путин и лидер США Дональд Трамп также намерены обсудить перспективы развития отношений между двумя государствами. Об этом сообщает телеканал CNBC со ссылкой на сообщение Белого дома.

Встреча двух лидеров пройдет 16 июля в Хельсинки.

Ранее помощник Путина Юрий Ушаков заявил журналистам, что выбранное для саммита место встречи устраивает обе стороны. 

Встреча между главами государств продлится несколько часов. В ходе саммита запланированы протокольная часть, переговоры тет-а-тет и совместная пресс-конференция по итогам встречи.

Помощник главы государства надеется, что президентам удастся договориться о совместной работе на международной арене для укрепления мировой стабильности и безопасности.

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Автор: Надежда Егорова
#путин #трамп #саммит #хельсинки
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