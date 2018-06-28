Путин и Трамп обсудят международную безопасность на саммите в Хельсинки
Президент России Владимир Путин и лидер США Дональд Трамп также намерены обсудить перспективы развития отношений между двумя государствами. Об этом сообщает телеканал CNBC со ссылкой на сообщение Белого дома.
Встреча двух лидеров пройдет 16 июля в Хельсинки.
Ранее помощник Путина Юрий Ушаков заявил журналистам, что выбранное для саммита место встречи устраивает обе стороны.
Встреча между главами государств продлится несколько часов. В ходе саммита запланированы протокольная часть, переговоры тет-а-тет и совместная пресс-конференция по итогам встречи.
Помощник главы государства надеется, что президентам удастся договориться о совместной работе на международной арене для укрепления мировой стабильности и безопасности.