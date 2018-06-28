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16:30   28 Июня 2018
Весь мир

Французскую компанию Lafarge обвинили в пособничестве ИГ*

Французскую компанию Lafarge обвинили в пособничестве ИГ*

Следователи обвиняют крупную французскую компанию по производству цемента и стройматериалов Lafarge в пособничестве террористам игруппировки «Исламское государство» (ИГ, запрещена в РФ) в Сирии.

Об этом пишет AFP, ссылаясь на судебные источники.

Представители компании 28 июня пришли на слушание по делу о махинациях Lafarge в Сирии, где у компании находится цементный завод. Следствие полагает, что руководство компании установило деловые контакты с боевиками, чтобы предприятие продолжало работать и после того, как его территорию захватили боевики.

В результате судьи предъявили Lafarge обвинения в соучастии в «преступлениях против человечности». Компанию поместили под контроль суда и обязали выплатить залог в 30 миллионов евро.

В 2016 году издание Le Monde провело расследование махинаций Lafarge в Сирии. Издание выяснило, что в 2007 году компания купила цементный завод в 150 километрах от Алеппо, а в 2011 году начала выпускать там свою продукцию. Бесперебойную работу завода руководство обеспечило договоренностями с ИГ - они платили им налог.

Французскую компанию Lafarge обвинили в пособничестве ИГ*

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Автор: Ольга Шпакова
#суд #сирия #иг #завод #общество #lafarge
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