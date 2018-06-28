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16:11   28 Июня 2018
Весь мир

Коалиция США призналась в убийстве 939 жителей Сирии и Ирака

Коалиция США призналась в убийстве 939 жителей Сирии и Ирака

Примерно столько граждан погибли от ракетных ударом американцев в рамках операции «Непоколебимая решимость», гласит отчет Совместной объединённой оперативной группы (CJTF-OIR).

В документе указано, что с 2014 году, когда началась операция против террористов в Сирии и Ираке, международная коалиция во главе с США нанесла по территории САР и Ирака 29 596 ракетных ударов. Непреднамеренными жертвами бомбардировок стали 939 мирных жителей.

Военная операция США «Непоколебимая решимость», направленная против террористов ИГ*, продолжается в Сирии с 2014 года. Тем временем Дамаск на протяжении всего этого времени настаивал, что не давал разрешения на присутствие американских военных в стране.

*ИГ («Исламское Государство») - террористическая группировка, запрещенная в России.

Коалиция США призналась в убийстве 939 жителей Сирии и Ирака

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Автор: Юлия Халус
#сша #сирия #весь мир #коалиция #непоколебимая решимость
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