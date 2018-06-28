Московский омбудсмен попала в больницу после аварии в центре столицы

Уполномоченный по правам человека в Москве Татьяна Потяева попала в аварию в центре города.

ДТП на улице Гиляровского в районе дома 61/1 случилось накануне вечером, рассказал источник в правоохранительных органах. Об этом пишет ТАСС.

В результате столкновения иномарок Audi и Lexus пострадала уполномоченная по правам человека в Москве Татьяна Потяева. Она находилась в Audi.

Источник рассказал, что пострадавшую доставили в НИИ имени Склифосовского. Ее разместили в отделение нейрохирургии. По словам врачей, столичный омбудсмен находится в состоянии средней тяжести.

Обстоятельства произошедшего устанавливаются.