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16:02   28 Июня 2018
Россия

Московский омбудсмен попала в больницу после аварии в центре столицы

Московский омбудсмен попала в больницу после аварии в центре столицы

Уполномоченный по правам человека в Москве Татьяна Потяева попала в аварию в центре города.

ДТП на улице Гиляровского в районе дома 61/1 случилось накануне вечером, рассказал источник в правоохранительных органах. Об этом пишет ТАСС.

В результате столкновения иномарок Audi и Lexus пострадала уполномоченная по правам человека в Москве Татьяна Потяева. Она находилась в Audi.

Источник рассказал, что пострадавшую доставили в НИИ имени Склифосовского. Ее разместили в отделение нейрохирургии.  По словам врачей, столичный омбудсмен находится в состоянии средней тяжести.

Обстоятельства произошедшего устанавливаются.

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Автор: Ольга Шпакова
#москва #авария #дтп #омбудсмен #нии склифосовского #татьяна потяева
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