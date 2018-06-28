Сенатор Калашников готов отправить кота в Клинцы, которые наводнили грачи

Сценарий из триллера Хичкока «Птицы» почти стал реальностью в Брянской области. Жители жалуются на полчища грачей. Сенаторы от региона обещают помочь разными способами.

Жители города Клинцы Брянской области объявили вендетту пернатым террористам. От нашествия полчищ грачей, что поселились возле кладбища, люди страдают с 2016 года. Как сообщают «Брянские новости», грачи снова прилетели и измучили население истошным гвалтом.

«Были случаи, когда птицы нападали прямо во дворах домов на маленьких детей. Старики глотают таблетки, поскольку просто перестали спать, посевы на огородах уничтожаются», - цитирует издание местную жительницу Татьяну.

Администрация Клинцев в схватке с крылатыми рейдерами бессильна. По распоряжению чиновников грачиные гнезда рабочие сбивали водометами, спиливали часть деревьев, но все тщетно. По сравнению с прошлым годом колония увеличилась в пять раз. Не помогает даже дорогостоящий птичий отпугиватель, который горожане покупали вскладчину. Возможно, место полюбилась грачам из-за обилия ресурсов: неподалеку расположены огороды и свалка, откуда мусор вывозят раз в неделю.

Сенаторы от Брянской области узнали о проблеме небольшого городка от корреспондента ИА «Политика Сегодня».

«Где грачи, в Клинцах? – удивилась Екатерина Лахова, представляющая в верхней палате парламента законодательную ветвь власти региона. – Только прошло областное законодательное собрание, где из Клинцов были депутаты. Никто слова не сказал».

Парламентарий заверила, что не получала жалоб и от местных жителей, но пообещала разобраться в ситуации:

«Я сейчас дам [распоряжение], и в Клинцах все проверят».

Коллега Лаховой, член Совфеда от исполнительной власти Брянской области Сергей Калашников предложил нетривиальное решение проблемы клинчан.