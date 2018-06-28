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15:43   28 Июня 2018
Весь мир

Президент Зимбабве почтил память погибших при взрыве в Булавайо офицеров

Президент Зимбабве почтил память погибших при взрыве в Булавайо офицеров

Президент Зимбабве Эммерсон Мнангагва выразил соболезнования семьям сотрудников службы безопасности, которые стали жертвами взрыва на стадионе White City Stadium.

Глава африканского государства на своей странице в Twitter пожелал, чтобы их души покоились с миром.

 

23 июня в Булавайо в ходе предвыборного митинга на стадионе White City Stadium, на котором был и сам Мнангагва, прогремел взрыв. В происшествии погибли два офицера службы безопасности, еще порядка сорока человек получили ранения.

Лидер Зимбабве предположил, что в покушении на него может быть замешана супруга бывшего президента Зимбабве Роберта Мугабе. Мнангагва также обвинил в причастности к атаке фракцию G40, которая пыталась выдвинуть Грейс Мугабе вместо ее мужа, которого отстранили от власти в том году.

Роберт Мугабе находился на посту президента Зимбабве с 1987 по 2017 год. Он покинул должность в результате военного переворота.

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Автор: Ольга Шпакова
#политика #африка #зимбабве #эммерсон мнангагва #булавайо
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