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15:49   28 Июня 2018
Весь мир

Россия может помочь в урегулировании конфликта в Южном Судане, считает эксперт

Россия может помочь в урегулировании конфликта в Южном Судане, считает эксперт

Стороны гражданского конфликта в Южном Судане 27 июня заключили перемирие. Оно начнет действовать через 72 часа. По словам экспертов, немаловажную роль в этом сыграла Россия.

Соглашение о прекращении огня подписали президент Южного Судана Салва Киир и глава повстанческого движения Риек Машар. Посредником на переговорах выступал президент Судана Омар аль-Башир.

Вооруженный конфликт начался в 2013 году между представителями народности динка и племени нуэр. Все началось после попытки военного переворота. За все время погибли несколько сотен человек. Более 60 тысяч человек бежали из страны.

Россия может помочь в урегулировании конфликта в Южном Судане, считает эксперт

Старший научный сотрудник Центра партнерства цивилизаций МГИМО, кандидат исторических наук Юрий Зинин считает, что конфликт  в Южном Судане очень сложный и многослойный, пишет «ПолитЭксперт». Подписанное соглашение стало «очень отрадным фактором», поскольку столкновения сильно тормозят развитие республики.

Зинин отметил, что страна богата ресурсами, однако не осваивает их из-за постоянных боевых действий. Урегулирование конфликта поможет стране выйти из этого кризиса. По его словам, именно Россия помогает стабилизировать обстановку.

Москва поддержала идею ввести туда миссию ООН и отдала на осуществление этого 13,1 миллиона рублей. Конфликт также обсуждали и на высоком уровне.

Россия может помочь в урегулировании конфликта в Южном Судане, считает эксперт

Южный Судан отделился от Судана в 2011 году. Ответственность за это президент Судана возлагает на США. Он рассказал о своем беспокойстве в Сочи в 2017 году, при это отметив вклад России в борьбу с терроризмом. Тогда же аль-Башир обсудил с Путиным военно-техническое сотрудничество двух стран, в частности, создание на Красном море российской военной базы. По его мнению, это помогло бы защитить регион от террористов и вмешательства Запада.

Зинин уверен, что сотрудничество с Россией может помочь разрешить эти конфликты. Ресурсы и опыт у Москвы для этого есть.

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Автор: Виктория Разумовская
#россия #путин #политика #судан #африка #южный судан #аль-башир
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