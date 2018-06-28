Россия может помочь в урегулировании конфликта в Южном Судане, считает эксперт

Стороны гражданского конфликта в Южном Судане 27 июня заключили перемирие. Оно начнет действовать через 72 часа. По словам экспертов, немаловажную роль в этом сыграла Россия.

Соглашение о прекращении огня подписали президент Южного Судана Салва Киир и глава повстанческого движения Риек Машар. Посредником на переговорах выступал президент Судана Омар аль-Башир.

Вооруженный конфликт начался в 2013 году между представителями народности динка и племени нуэр. Все началось после попытки военного переворота. За все время погибли несколько сотен человек. Более 60 тысяч человек бежали из страны.

Старший научный сотрудник Центра партнерства цивилизаций МГИМО, кандидат исторических наук Юрий Зинин считает, что конфликт в Южном Судане очень сложный и многослойный, пишет «ПолитЭксперт». Подписанное соглашение стало «очень отрадным фактором», поскольку столкновения сильно тормозят развитие республики.

Зинин отметил, что страна богата ресурсами, однако не осваивает их из-за постоянных боевых действий. Урегулирование конфликта поможет стране выйти из этого кризиса. По его словам, именно Россия помогает стабилизировать обстановку.

Москва поддержала идею ввести туда миссию ООН и отдала на осуществление этого 13,1 миллиона рублей. Конфликт также обсуждали и на высоком уровне.

Южный Судан отделился от Судана в 2011 году. Ответственность за это президент Судана возлагает на США. Он рассказал о своем беспокойстве в Сочи в 2017 году, при это отметив вклад России в борьбу с терроризмом. Тогда же аль-Башир обсудил с Путиным военно-техническое сотрудничество двух стран, в частности, создание на Красном море российской военной базы. По его мнению, это помогло бы защитить регион от террористов и вмешательства Запада.

Зинин уверен, что сотрудничество с Россией может помочь разрешить эти конфликты. Ресурсы и опыт у Москвы для этого есть.