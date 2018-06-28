Путин и Трамп встретятся в Хельсинки 16 июля

Президент России Владимир Путин и лидер США Дональд Трамп обсудят перспективы сотрудничества между державами, а также актуальные вопросы международных отношений. Об этом сообщает пресс-служба Кремля.

Помощник российского лидера Юрий Ушаков ранее заявил журналистам, что место, выбранное для саммита, удобно для обеих сторон. По его словам, встреча продлится несколько часов. В ходе саммита запланирована протокольная часть, двухсторонние переговоры и итоговая пресс-конференция.

Ушаков надеется, что президентам удастся договориться о совместной работе на международной арене для укрепления мировой стабильности и безопасности.

27 июня в Россию прибыл советник президента США по национальной безопасности Джон Болтон. Он обсудил с министром иностранных дел РФ Сергеем Лавровым конфликт в Сирии и ситуацию на Востоке Украины.