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Путин и Трамп обсудят международную безопасность на саммите в Хельсинки

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15:19   28 Июня 2018
Россия

Путин и Трамп встретятся в Хельсинки 16 июля

Путин и Трамп встретятся в Хельсинки 16 июля

Президент России Владимир Путин и лидер США Дональд Трамп обсудят перспективы сотрудничества между державами, а также актуальные вопросы международных отношений. Об этом сообщает пресс-служба Кремля.

Помощник российского лидера Юрий Ушаков ранее заявил журналистам, что место, выбранное для саммита, удобно для обеих сторон. По его словам, встреча продлится несколько часов. В ходе саммита запланирована протокольная часть, двухсторонние переговоры и итоговая пресс-конференция.

Ушаков надеется, что президентам удастся договориться о совместной работе на международной арене для укрепления мировой стабильности и безопасности.

27 июня в Россию прибыл советник президента США по национальной безопасности Джон Болтон. Он обсудил с министром иностранных дел РФ Сергеем Лавровым конфликт в Сирии и ситуацию на Востоке Украины.

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Автор: Надежда Егорова
#путин #трамп #саммит #хельсинки
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