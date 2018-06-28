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15:22   28 Июня 2018
Весь мир

Трамп похвастался поддержкой гольфиста Нормана

Трамп похвастался поддержкой гольфиста Нормана

Американский лидер Дональд Трамп поблагодарил известного гольфиста Грэга Нормана за теплые отзывы о его работе на посту президента.

В своем микроблоге в Twitter глава Соединенных Штатов написал, что слышал слова Нормана в эфире телепередачи "Фокс и друзья", о том, что нынешний президент отлично справляется со своей работой и люди со всего мира хотят вернуться в США.

Трамп выразил спортсмену свою благодарность и отметил, что тот отлично выглядит.

 

Телепередача "Фокс и друзья" очень популярна в Америке. Она выходит на канале Fox News с 1998 года.

Ранее Трамп сообщил своим подписчикам в Twitter, что ему якобы выразил поддержку режиссер, музыкант и художник Дэвид Линч, сославшись на интервью с заголовком «Линч: Трамп может покинуть пост величайшим президентом».

Однако Линч позже объяснил, что слова вырвали из контекста и предложил Трампу встретиться и обсудить ситуацию в стране, который он на самом деле недоволен.

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Автор: Ольга Шпакова
#сша #политика #трамп #весь мир #линч #норман
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