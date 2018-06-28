Трамп похвастался поддержкой гольфиста Нормана

Американский лидер Дональд Трамп поблагодарил известного гольфиста Грэга Нормана за теплые отзывы о его работе на посту президента.

В своем микроблоге в Twitter глава Соединенных Штатов написал, что слышал слова Нормана в эфире телепередачи "Фокс и друзья", о том, что нынешний президент отлично справляется со своей работой и люди со всего мира хотят вернуться в США.

Трамп выразил спортсмену свою благодарность и отметил, что тот отлично выглядит.

Just watched @SharkGregNorman on @foxandfriends. Said “President is doing a great job. All over the world, people want to come back to the U.S.” Thank you Greg, and you’re looking and doing great! — Donald J. Trump (@realDonaldTrump) June 28, 2018

Телепередача "Фокс и друзья" очень популярна в Америке. Она выходит на канале Fox News с 1998 года.

Ранее Трамп сообщил своим подписчикам в Twitter, что ему якобы выразил поддержку режиссер, музыкант и художник Дэвид Линч, сославшись на интервью с заголовком «Линч: Трамп может покинуть пост величайшим президентом».

Однако Линч позже объяснил, что слова вырвали из контекста и предложил Трампу встретиться и обсудить ситуацию в стране, который он на самом деле недоволен.