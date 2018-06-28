Джабаров: США не смогут сорвать строительство «Северного потока — 2»

Европейцам свои интересы ближе, а значит проект «Северный поток — 2» состоится, объяснил первый зампредседателя комитета Совфеда по международным делам Владимир Джабаров.

Ранее глава МИД Венгрии Петер Сийярто обвинил Европу в ведении политики двойных стандартов и «убийстве» полезных проектов. Он напомнил, что в 2014 году Еврокомиссия уже уничтожила один российский газопровод - «Южный поток». Тот планировалось пустить через территорию Болгарии, Венгрии и Сербии. В конечном счете Россия проложила его через Турцию.

Теперь некоторые страны ЕС пытаются помешать строительству «Северного потока — 2». И нет никаких реальных причин, которые комиссия могла бы привести, чтобы объяснить отказ от дешевого российского газа.

В свою очередь Джабаров в беседе с Федеральным агентством новостей объяснил двойные стандарты Европы экономическими интересами США. Союзники Вашингтона поддерживают его, а тот надеется реализовать в ЕС свой газ, который намного дороже российского.

Но у американцев ничего не получится, уверен сенатор. Европе ближе собственные интересы. Это подтверждает позиция тех стран, которые уже согласились на строительство газопровода.