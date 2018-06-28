Мы в соц.сетях:
Путин и Трамп обсудят международную безопасность на саммите в Хельсинки

Путин и Трамп обсудят международную безопасность на саммите в Хельсинки

 Сенатор Калашников готов отправить кота в Клинцы, которые наводнили грачи

Сенатор Калашников готов отправить кота в Клинцы, которые наводнили грачи
Украина подсела на нефтегазовую иглу. И она соизмерима с российской

Украина подсела на нефтегазовую иглу. И она соизмерима с российской

 Плинтус гордо реет в небе. Донецкий журналист раскритиковал уровень украинских СМИ

Плинтус гордо реет в небе. Донецкий журналист раскритиковал уровень украинских СМИ
Отца 149 детей из Канады посадили под домашний арест за полигамию

Отца 149 детей из Канады посадили под домашний арест за полигамию

 Немецкий фрегат взорвал сам себя

Немецкий фрегат взорвал сам себя
Путин и Трамп обсудят международную безопасность на саммите в Хельсинки

Путин и Трамп обсудят международную безопасность на саммите в Хельсинки

 Сенатор Калашников готов отправить кота в Клинцы, которые наводнили грачи

Сенатор Калашников готов отправить кота в Клинцы, которые наводнили грачи
Украина подсела на нефтегазовую иглу. И она соизмерима с российской

Украина подсела на нефтегазовую иглу. И она соизмерима с российской

 Плинтус гордо реет в небе. Донецкий журналист раскритиковал уровень украинских СМИ

Плинтус гордо реет в небе. Донецкий журналист раскритиковал уровень украинских СМИ
Отца 149 детей из Канады посадили под домашний арест за полигамию

Отца 149 детей из Канады посадили под домашний арест за полигамию

 Немецкий фрегат взорвал сам себя

Немецкий фрегат взорвал сам себя
15:54   28 Июня 2018
Весь мир

Джабаров: США не смогут сорвать строительство «Северного потока — 2»

Джабаров: США не смогут сорвать строительство «Северного потока — 2»

Европейцам свои интересы ближе, а значит проект «Северный поток — 2» состоится, объяснил первый зампредседателя комитета Совфеда по международным делам Владимир Джабаров.

Ранее глава МИД Венгрии Петер Сийярто обвинил Европу в ведении политики двойных стандартов и «убийстве» полезных проектов. Он напомнил, что в 2014 году Еврокомиссия уже уничтожила один российский газопровод - «Южный поток». Тот планировалось пустить через территорию Болгарии, Венгрии и Сербии. В конечном счете Россия проложила его через Турцию.

Теперь некоторые страны ЕС пытаются помешать строительству «Северного потока — 2». И нет никаких реальных причин, которые комиссия могла бы привести, чтобы объяснить отказ от дешевого российского газа.

В свою очередь Джабаров в беседе с Федеральным агентством новостей объяснил двойные стандарты Европы экономическими интересами США. Союзники Вашингтона поддерживают его, а тот надеется реализовать в ЕС свой газ, который намного дороже российского.

Но у американцев ничего не получится, уверен сенатор. Европе ближе собственные интересы. Это подтверждает позиция тех стран, которые уже согласились на строительство газопровода.

Читайте ИА «Политика сегодня» в Яндекс.новостях

Автор: Юлия Халус
#россия #сша #европа #экономика #весь мир #джабаров #северный поток - 2
Самое читаемое
Украинские металлурги бьют тревогу. Отрасли не хватает сырья

Украинские металлурги бьют тревогу. Отрасли не хватает сырья

 Джигурда заявил, что сдержал слово и собрал миллион подписей москвичей

Джигурда заявил, что сдержал слово и собрал миллион подписей москвичей

 Глава МЭР предложил вернуться к идее уплаты НДФЛ по месту проживания

Глава МЭР предложил вернуться к идее уплаты НДФЛ по месту проживания

 Сборная Швейцарии вышла из группы, сыграв вничью с Коста-Рикой

Сборная Швейцарии вышла из группы, сыграв вничью с Коста-Рикой