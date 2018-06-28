Путин: Ракетный комплекс «Сармат» поступит на вооружение в 2019 году

Президент России Владимир Путин рассказал, что ракетный комплекс «Сармат» поступит на вооружение через год, комплекс «Авангард» — в ближайшее время.

Об этом он заявил на торжественном приеме в честь выпускников военных вузов в Кремле.

По словам российского лидера, отечественная военная техника по боевым характеристикам опережает зарубежные аналоги на десятилетия.

Президент напомнил, что на опытном дежурстве в Южном военном округе уже состоит инновационный ракетный комплекс «Кинжал».

Путин подчеркнул: модернизация вооружений в российской армии продолжается, ее потенциал увеличился кратно.

В феврале 2018 Владимир Путин выступил с посланием Федеральному собранию. На заседании он рассказал о разработке нового оружия, которое изменит баланс сил на международной арене. В частности, глава государства представил публике ракетные комплексы «Сармат», «Кинжал» и «Авангард».