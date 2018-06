Президент США Дональд Трамп продолжает настаивать на бесполезности расследования дела о российском вмешательстве американские выборы.

Глава Белого дома в Twitter сообщил, что Агент ФБР Петр Стзок, которого комиссия спецпрокура Мюллера опрашивала по «российскому делу», не смог дать убедительных показаний о вмешательстве России во внутреннюю политику США и не ответил на большинство вопросов судьи.

Lover FBI Agent Peter Strzok was given poor marks on yesterday’s closed door testimony and, according to most reports, refused to answer many questions. There was no Collusion and the Witch Hunt, headed by 13 Angry Democrats and others who are totally conflicted, is Rigged!

Американский лидер призвал прекратить «охоту на ведьм» и заняться расследованием реального скандала — утечкой писем членов Демократической партии. Трамп также предложил серьезнее отнестись к возможным неформальным связям между Хиллари Клинтон и Москвой.

Russia continues to say they had nothing to do with Meddling in our Election! Where is the DNC Server, and why didn’t Shady James Comey and the now disgraced FBI agents take and closely examine it? Why isn’t Hillary/Russia being looked at? So many questions, so much corruption!