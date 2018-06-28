Visa посчитала, сколько денег тратят иностранцы на ЧМ

Глава инновационной студии платежной системы Visa в РФ Антон Красненков рассказал, что в среднем зарубежные болельщики тратят в городах, где сейчас проходит чемпионат мира по футболу, около 3,5 тысячи рублей.

Больше всего покупок совершают американцы, китайцы и мексиканцы.

Красенков отметил, что средний чек в полтора раза выше, когда дело касается еды, напитков и сувениров.

За все это время наибольшее число транзакций иностранцы совершили на стадионе «Лужники» — 139 миллионов рублей. Москва в целом лидирует по сумме покупок — 1,7 миллиарда рублей. Далее расположился Петербург — 506 миллионов рублей. Затем — Сочи (104 миллиона рублей). Каждая пятая транзакция бесконтактная.

Больше всего туристы тратят на товары категорий «гостиничные услуги», «модная одежда», «рестораны и кафе», включая рестораны быстрого питания.

Также в компании рассказали, что самый большой размер среднего чека по иностранным картам Visa составил 23 тысячи рублей в категории товаров класса люкс.