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15:06   28 Июня 2018
Весь мир

Visa посчитала, сколько денег тратят иностранцы на ЧМ

Visa посчитала, сколько денег тратят иностранцы на ЧМ

Глава инновационной студии платежной системы Visa в РФ Антон Красненков рассказал, что в среднем зарубежные болельщики тратят в городах, где сейчас проходит чемпионат мира по футболу, около 3,5 тысячи рублей.

Больше всего покупок совершают американцы, китайцы и мексиканцы.

Красенков отметил, что средний чек в полтора раза выше, когда дело касается еды, напитков и сувениров.  

За все это время наибольшее число транзакций иностранцы совершили на стадионе «Лужники» — 139 миллионов рублей. Москва в целом лидирует по сумме покупок — 1,7 миллиарда рублей. Далее расположился Петербург — 506 миллионов рублей. Затем — Сочи (104 миллиона рублей). Каждая пятая транзакция бесконтактная.

Visa посчитала, сколько денег тратят иностранцы на ЧМ

Больше всего туристы тратят на товары категорий «гостиничные услуги», «модная одежда», «рестораны и кафе», включая рестораны быстрого питания.

Также в компании рассказали, что самый большой размер среднего чека по иностранным картам Visa составил 23 тысячи рублей в категории товаров класса люкс.

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Автор: Виктория Разумовская
#россия #туристы #чм-2018 #чм #иностранцы #visa #банковская карта #чм2018
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