Мы в соц.сетях:
Путин: Ракетный комплекс «Сармат» поступит на вооружение в 2019 году

Путин: Ракетный комплекс «Сармат» поступит на вооружение в 2019 году

 Сотрудница Росприроднадзора обвинила в домогательствах эксперта Минздрава

Сотрудница Росприроднадзора обвинила в домогательствах эксперта Минздрава
Украина подсела на нефтегазовую иглу. И она соизмерима с российской

Украина подсела на нефтегазовую иглу. И она соизмерима с российской

 Плинтус гордо реет в небе. Донецкий журналист раскритиковал уровень украинских СМИ

Плинтус гордо реет в небе. Донецкий журналист раскритиковал уровень украинских СМИ
Visa посчитала, сколько денег тратят иностранцы на ЧМ

Visa посчитала, сколько денег тратят иностранцы на ЧМ

 Трамп предложил ФБР расследовать связи Хиллари Клинтон с Россией

Трамп предложил ФБР расследовать связи Хиллари Клинтон с Россией
Путин: Ракетный комплекс «Сармат» поступит на вооружение в 2019 году

Путин: Ракетный комплекс «Сармат» поступит на вооружение в 2019 году

 Сотрудница Росприроднадзора обвинила в домогательствах эксперта Минздрава

Сотрудница Росприроднадзора обвинила в домогательствах эксперта Минздрава
Украина подсела на нефтегазовую иглу. И она соизмерима с российской

Украина подсела на нефтегазовую иглу. И она соизмерима с российской

 Плинтус гордо реет в небе. Донецкий журналист раскритиковал уровень украинских СМИ

Плинтус гордо реет в небе. Донецкий журналист раскритиковал уровень украинских СМИ
Visa посчитала, сколько денег тратят иностранцы на ЧМ

Visa посчитала, сколько денег тратят иностранцы на ЧМ

 Трамп предложил ФБР расследовать связи Хиллари Клинтон с Россией

Трамп предложил ФБР расследовать связи Хиллари Клинтон с Россией
14:46   28 Июня 2018
Россия

Сотрудница Росприроднадзора обвинила в домогательствах эксперта Минздрава

Сотрудница Росприроднадзора обвинила в домогательствах эксперта Минздрава

Начальник управления государственного экологического надзора Росприроднадзора Наталья Соколова заявила, что ее домогался  эксперт Центра стратегического планирования и управления медико-биологическими рисками здоровью Минздрава Николай Самутин.

Она заявила РБК, что руководитель Росприроднадзора Артем Сидоров уведомлен о двух случаях неэтичного поведения в своей адрес служебной запиской. Специалисты управления госслужбы начали внутреннюю проверку. 

Как сказал источник СМИ, Соколовой слали нецензурные сообщения и откровенные фото. Николай Самутин обвинения отрицает и говорит, что видел женщину всего несколько раз на совещаниях. Он также утверждает, что 3 мая перенес операцию в больнице имени Сеченова и до 19 июня находился на лечении в поликлинике ФСБ на Лубянке.

Однако, по словам Соколовой, Самутин 4 июня пытался вторгнуться к ней в кабинет. Женщина подчеркнула, что в здании Росприроднадзора везде установлены видеокамеры.

Стоит отметить, что весной эксперт Минздрава рассказал о загрязнении Сибири. Самутин заявил, что на участках "Роснефти", "ЛУКойл — Западная Сибирь" и ряде других нефтяных компаний в ХМАО и ЯНАО якобы обнаружили неучтенные нефтебуровые отходы. Росприроднадзор инициировал проверку и подтвердил ряд нарушений. Соколова возглавляла проверочную комиссию.

Читайте ИА «Политика сегодня» в Яндекс.новостях

Автор: Ольга Шпакова
#сибирь #нефть #минздрав #эксперт #росприроднадзор
Самое читаемое
Украинские металлурги бьют тревогу. Отрасли не хватает сырья

Украинские металлурги бьют тревогу. Отрасли не хватает сырья

 Глава МЭР предложил вернуться к идее уплаты НДФЛ по месту проживания

Глава МЭР предложил вернуться к идее уплаты НДФЛ по месту проживания

 Джигурда заявил, что сдержал слово и собрал миллион подписей москвичей

Джигурда заявил, что сдержал слово и собрал миллион подписей москвичей

 Сборная Швейцарии вышла из группы, сыграв вничью с Коста-Рикой

Сборная Швейцарии вышла из группы, сыграв вничью с Коста-Рикой