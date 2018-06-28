Сотрудница Росприроднадзора обвинила в домогательствах эксперта Минздрава

Начальник управления государственного экологического надзора Росприроднадзора Наталья Соколова заявила, что ее домогался эксперт Центра стратегического планирования и управления медико-биологическими рисками здоровью Минздрава Николай Самутин.

Она заявила РБК, что руководитель Росприроднадзора Артем Сидоров уведомлен о двух случаях неэтичного поведения в своей адрес служебной запиской. Специалисты управления госслужбы начали внутреннюю проверку.

Как сказал источник СМИ, Соколовой слали нецензурные сообщения и откровенные фото. Николай Самутин обвинения отрицает и говорит, что видел женщину всего несколько раз на совещаниях. Он также утверждает, что 3 мая перенес операцию в больнице имени Сеченова и до 19 июня находился на лечении в поликлинике ФСБ на Лубянке.

Однако, по словам Соколовой, Самутин 4 июня пытался вторгнуться к ней в кабинет. Женщина подчеркнула, что в здании Росприроднадзора везде установлены видеокамеры.

Стоит отметить, что весной эксперт Минздрава рассказал о загрязнении Сибири. Самутин заявил, что на участках "Роснефти", "ЛУКойл — Западная Сибирь" и ряде других нефтяных компаний в ХМАО и ЯНАО якобы обнаружили неучтенные нефтебуровые отходы. Росприроднадзор инициировал проверку и подтвердил ряд нарушений. Соколова возглавляла проверочную комиссию.