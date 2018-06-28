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14:21   28 Июня 2018
Россия

Москалькова приехала к Сенцову и узнала, что он пишет сценарий

Москалькова приехала к Сенцову и узнала, что он пишет сценарий

Уполномоченный по правам человека в России Татьяна Москалькова встретилась в колонии с подозреваемым в терроризме Олегом Сенцовым.

Об этом сообщает ТАСС.

По словам российского омбудсмена, Сенцов чувствует себя хорошо. В колонии он смотрит по телевизору новости и футбол, пишет сценарий для нового фильма. 

Ранее уполномоченный Верховной рады Украины по правам человека Людмила Денисова приехала навестить Сенцова в Ямало-Ненецкий автономный округ. Сейчас она дожидается разрешения на встречу.

Украинский режиссер Олег Сенцов задержан в России по обвинению в терроризме. Ему грозит до 20 лет лишения свободы.

Ранее официальный представитель МИД России Мария Захарова рассказала о возможном обмене Сенцова на Вышинского.

Глава издания РИА «Новости» Украина Кирилл Вышинский задержан службой безопасности Украины в мае 2018 года. Его обвиняют в государственной измене за поддержку ополченцев Донбасса.

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Автор: Надежда Егорова
#россия #украина #москалькова #сенцов #вышинский
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