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14:07   28 Июня 2018
Россия

Россия вывела из Сирии тысячу военных

Россия вывела из Сирии тысячу военных

На встрече выпускников военных вузов в Кремле российский лидер Владимир Путин сообщил, что за последние несколько дней из Сирийской Арабской Республики вывели 13 самолетов, 14 вертолетов и 1140 человек личного состава.

Президент подчеркнул, что это люди, которые прошли испытание боевыми действиями. Обращаясь к выпускникам, глава РФ отметил, что им и их сослуживцам предстоит использовать такой опыт для боевой подготовки личного состава в России, а также для отработки самых сложных нестандартных задач.

Глава российского государства напомнил, что вывод российских подразделений из Сирии начался еще в декабре 2017 года.

Также Путин поздравил молодых офицеров с успешным окончанием учебы.

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Автор: Ольга Шпакова
#россия #путин #сирия #политика #военные
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