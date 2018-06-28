Россия вывела из Сирии тысячу военных

На встрече выпускников военных вузов в Кремле российский лидер Владимир Путин сообщил, что за последние несколько дней из Сирийской Арабской Республики вывели 13 самолетов, 14 вертолетов и 1140 человек личного состава.

Президент подчеркнул, что это люди, которые прошли испытание боевыми действиями. Обращаясь к выпускникам, глава РФ отметил, что им и их сослуживцам предстоит использовать такой опыт для боевой подготовки личного состава в России, а также для отработки самых сложных нестандартных задач.

Глава российского государства напомнил, что вывод российских подразделений из Сирии начался еще в декабре 2017 года.

Также Путин поздравил молодых офицеров с успешным окончанием учебы.