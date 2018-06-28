Политолог назвал Яшина околополитическим аферистом

Оппозиционер Илья Яшин не будет баллотироваться на пост мэра Москвы, объяснив это тем, что не сможет преодолеть муниципальный фильтр. Он собрал лишь 91 подпись, заявив, что муниципальные депутаты от «Единой России» якобы отказались ставить подписи.

Российский политолог и правозащитник, директор Института новейших государств Алексей Мартынов назвал ситуацию околополитическим аферизмом, пишет Федеральное агентство новостей. Он рассказал, что Яшин не явился на встречу с муниципальными кандидатами. Мероприятие было организовано для всех кандидатов, чтобы у каждого был шанс заинтересовать депутатов своими идеями и получить подписи. Оппозиционер же заявил, что «не желает находиться с единороссами в одном помещении».

При этом на уровне муниципалитетов не так важно, какую партию представляет тот или иной депутат.

«Муниципальные депутаты — это про чистые улицы, про ремонт подъездов, текущие крыши, благоустройство дворов и вообще среду обитания избирателей», — пояснил политолог.

Мартынов уверен, что Яшин «играет на своих зарубежных спонсоров, которые уже потратили на него деньги». Он отказывается от участия в выборах, однако оправдывается перед некими людьми и организациями.

«Таким образом это обычное, примитивное двухходовое околополитическое мошенничество», — говорит эксперт.

Мартынов подчеркнул, что сложно представить, что кто-то отдал бы свой голос за Яшина. Более того, политолог считает, что оппозиционер не востребован никем, даже самой оппозицией.