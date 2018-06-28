Украина подсела на нефтегазовую иглу. И она соизмерима с российской

Бюджет страны на четверть формируют поступления от операций с углеводородами и газом. Речь не о России.

В России стало уже «хорошим тоном» для любого человека, считающего себя оппозиционером, рассуждать на тему нефтегазовой зависимости. Якобы только благодаря ей страна смогла улучшить состояние своей экономики и встать на путь процветания. Не буду сейчас говорить о Норвегии и прочих развитых странах мира, прочно «сидящих» на нефти и газе. Не о них речь в этой статье. Я хочу поговорить об Украине, которая оказывается также прочно сидит на своей нефтегазовой игле, причем ее длина вполне себе соизмерима с российской.

Нефтегазовая игла Украины: «незаметная» и длинная

«По оперативным данным за пять месяцев этого года группа Нафтогаз перечислила в государственный бюджет около 53,5 миллиардов гривн налогов. Поступления от группы составили 18,4% общих доходов государственного бюджета в январе-мае 2018 года. Группа Нафтогаз остается крупнейшим плательщиком налогов в Украине. По результатам 2017 года совокупный размер налоговых и дивидендных платежей группы в государственный бюджет составил 107,3 миллиардов гривен».

Об этом сообщает пресс-служба компании.

Итак, как мы видим, каждая шестая гривна в госбюджете Украины, попала туда от главной украинской нефтегазовой компании.

Причем по статистике прошлого года, половина суммы составили рентные отчисления за пользование месторождениями нефти и газа дочерним «нефтегазовым» предприятием «УкрГазВыдобування», а более 30% на отчисления с доходов транзита российской нефти и газа компанией «Укртрансгаз».

Итак, почти 19% всех бюджетных поступлений. Приличная такая нефтегазовая «иголочка». Но и это еще не все. Украинский нефтегазовый комплекс, это не только «Нафтогаз» и его дочки. Есть еще компания «Укранафта», которую недавно отобрали у Коломойского. В 2017 году только она перечислила в бюджет Украины более 10 миллиардов гривен. И примерно столько же осталась ему должна. А это еще почти 2% «нефтегазовой зависимости» (плюс 2% потенциальной). Еще порядка 4-5% составляют рентные платежи за пользование месторождениями нефти и газа со стороны других предприятий нефтегазового комплекса Украины. Итого мы имеем порядка четверти всех бюджетных поступлений… Как видим, «иголочка» растет и превращается в полноценную нефтегазовую иглу, на которой оказывается Украина тоже сидит. Только незаметно так, сидит, чтобы это не мешало ей критиковать соседнюю России.

По-моему, очень даже немало для страны тотально зависящей от импорта углеводородного сырья и гордящейся тем, что она живет не за счет того, чем ее наградила природа, а за счет «честного труда» своих граждан. И при этом страна находится фактически на дне цивилизации, население из нее бежит, а эксперты не видят хорошего выхода из нынешней ситуации.

С Украиной разобрались, а что у нас с Россией.

Нефтегазовая игла России: на виду у всех и на благо родины

Нефтегазовые доходы России начали свой быстрый рост в начале 2000-х. И это смело можно ставить в плюс руководству страны. До прихода к власти Владимира Путина и его команды, нефтегазовые богатства России нещадно эксплуатировались, а доходы вывозились за рубеж. Сегодня, благодаря введению экспортных пошлин не экспорт нефти, газа и продуктов их переработки, российский бюджет получил огромные средства, которые тратятся не только на улучшение благосостояния россиян (что очень важно), но и на развитие промышленности страны.

Можно в упор не замечать новых кластеров машиностроения, например, судостроительный комплекс «Звезда» на Дальнем Востоке, который был построен, чтобы в первую очередь обслуживать российский нефтегазовый сектор. Можно не видеть развитие инфраструктуры Сибири и других отдаленных районов России, где вслед за нефтяниками и газовиками идут и другие. Можно отворачиваться, проезжая мимо грандиозных строек химических комбинатов и много чего другого. Да можно, но это не меняет сути.

А суть проста, нефтегазовые доходы России не только сделали богаче простых граждан и тем самым помогли запустить внутренний рынок страны, но и позволили России начать процесс ее реиндустриализации. Да, он еще не окончен и коснулся не всех отраслей. Есть проблемы в станкостроении и много где еще. Но факт остается фактом, нефтегазовые деньги были отобраны у олигархов и пущены на благо страны. И в этом самое большое различие между нефтегазовыми иглами России и Украины.

Да, в России есть факты коррупции. А где в мире их нет? Но с нею борются. И в России точно нет такого беспредела олигархата как на Украине.

А теперь давайте сравнивать размеры «игл».

Пик нефтегазовых доходов в России был достигнут в 2011-13 годах, когда они составили половину всех доходов государственного бюджета страны. В 2015 году, когда цены на нефть упали, а значит и резко сократились экспортные пошлины, доля нефтегазовых доходов России сократилась до 30% бюджета.

То есть до вполне сопоставимых с украинскими цифр.

Но чтобы уж совсем быть корректным, давайте сравним результаты 2017 года. Нефтегазовые доходы в российском бюджете за прошлый год составили 40%. Это намного меньше, чем в 2013-ом, и это также вполне сопоставимо с размерами украинской нефтегазовой зависимости (40% и 25%).

Цифры то сопоставимые, только вот результаты работы этих «игл» почему-то очень отличаются.