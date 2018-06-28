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14:30   28 Июня 2018
Россия

Красовский придумал «Партию перемен», это не нравится Гудкову

Красовский придумал «Партию перемен», это не нравится Гудкову

Журналист Антон Красовский в интервью «Эху Москвы» рассказал, что идея создать Партию перемен принадлежит ему. В ответ на это глава фракции Дмитрий Гудков заявил, что никогда ничего не планировал «с этим человеком».

Слова последнего приводит Daily Storm.

Ранее Красовский поделился подробностями создания Партии перемен. Он заверил, что та появилась случайно. И идея основать ее принадлежит ему.

Согласно словам журналиста, вместо Партии перемен планировалось организовать большой рок-концерт. Однако такие концерты проводить довольно дорого: съезд партии дешевле. Так и появилась фракция, которую сейчас возглавляет Гудков.

Тем временем сам политик называет рассказ Красовского бредом. Он уверяет, что никогда ничего не обсуждал и не планировал с журналистом. Более того, ему предлагали стать лидером партии еще в 2016 году, сразу после выборов в Госдуму. Но тогда он отказался, надеясь на развитие отношений с «Яблоком».

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Автор: Юлия Халус
#москва #россия #политика #гудков #красовский #партия перемен
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