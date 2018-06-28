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13:51   28 Июня 2018
Россия

Сборная России сыграет с Испанией в белых футболках

Сборная России сыграет с Испанией в белых футболках

Первые матчи группового этапа сборная России провела в красной форме. На встречу с командой Уругвая российские футболисты пришли в футболках белого цвета.

Об этом сообщается на странице российской команды в Twitter.

В 1/8 финала чемпионата мира по футболу сборная России сыграет со сборной Испании. Встреча пройдет в Москве на стадионе «Лужники» в 17:00 по московскому времени.

Российская команда вышла в плей-офф мундиаля, заняв второе место в группе. Под руководством Станислава Чересова футболисты победили команду из Саудовской Аравии со счетом 5:0, и сборную Египта — 3:1. Однако, в третьем матче группового этапа, сборная России проиграла Уругваю со счетом 3:0.

Мировое первенство проходит в России с 14 июня по 15 июля. Футболисты сыграют в Москве, Санкт-Петербурге, Сочи, Казани, Нижнем Новгороде, Ростове-на-Дону, Самаре, Саранске, Екатеринбурге и Волгограде.

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Автор: Надежда Егорова
#россия #испания #чм #чм2018
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