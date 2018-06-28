Сборная России сыграет с Испанией в белых футболках
Первые матчи группового этапа сборная России провела в красной форме. На встречу с командой Уругвая российские футболисты пришли в футболках белого цвета.
Об этом сообщается на странице российской команды в Twitter.
В матче 1/8 финала с @SeFutbol сборная России сыграет в белой форме! ⚪@FIFAWorldCup @fifaworldcup_ru pic.twitter.com/9Wd1is9ycg— Сборная России (@TeamRussia) 28 июня 2018 г.
В 1/8 финала чемпионата мира по футболу сборная России сыграет со сборной Испании. Встреча пройдет в Москве на стадионе «Лужники» в 17:00 по московскому времени.
Российская команда вышла в плей-офф мундиаля, заняв второе место в группе. Под руководством Станислава Чересова футболисты победили команду из Саудовской Аравии со счетом 5:0, и сборную Египта — 3:1. Однако, в третьем матче группового этапа, сборная России проиграла Уругваю со счетом 3:0.
Мировое первенство проходит в России с 14 июня по 15 июля. Футболисты сыграют в Москве, Санкт-Петербурге, Сочи, Казани, Нижнем Новгороде, Ростове-на-Дону, Самаре, Саранске, Екатеринбурге и Волгограде.