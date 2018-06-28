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13:52   28 Июня 2018
Весь мир

Источник Fox News подтвердил: Трамп и Путин встретятся в Хельсинки

Источник Fox News подтвердил: Трамп и Путин встретятся в Хельсинки

Американское СМИ уточнило, что дата саммита российского президента Владимира Путина и лидера США Дональда Трампа будет названа позже в четверг.

Президент США заявлял журналистам, что его встреча с главой РФ может пройти в ходе его поездки в Европу после саммита НАТО.

Ранее президент Финляндии Саули Нийнисте предложил провести встречу Путина и Трампа на территории его страны.

Экс-госсекретарь США Джон Керри выступил за проведение встречи между лидерами двух стран. Также он отметил большую работу, которую Россия выполнила по иранской ядерной сделке, Парижскому соглашению, декларированию химического оружия в САР и ряду других вопросов.

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Автор: Ольга Шпакова
#путин #финляндия #политика #трамп #саммит #хельсинки
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