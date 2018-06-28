Пожелания москвичей учтут при благоустройстве парка «Вагоноремонт»

Работы по комплексному устройству начались в парке «Вагоноремонт» на севере столицы. Площадь парка составляет 9,5 гектаров.

Парк пользуется популярностью у пожилых людей. Именно поэтому городские власти решили создать инфраструктуру, необходимую для маломобильных групп. Например, в парке появится беседка со сценой для камерных концертов и танцевальных вечеров. Кроме того, в «Вагоноремонте» построят спортивную и детскую зону.

Для любителей шахмат построят павильон с навесом, чтобы защитить шахматистов от дождя.

Детскую площадку расширят, появится зона для детей до трех лет с большой песочницей и качелями-люльками. Для детей постарше предусмотрены тренажеры-балансиры.

Территорию паркового комплекса озеленят: разобьют цветники и обустроят газоны. Ландшафтные дизайнеры намерены сохранить существующую сеть тропинок и дорожек.

При подготовке проекта благоустройства паркового комплекса учли пожелания горожан, рассказал заместитель мэра Москвы по вопросам жилищно-коммунального хозяйства и благоустройства Петр Бирюков изданию «Вечерняя Москва». Жители столицы высказали пожелания и предложения на общественной дискуссии «Активный гражданин».

Работы по благоустройству завершаться в августе 2018 года.