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14:00   28 Июня 2018
Россия

Пожелания москвичей учтут при благоустройстве парка «Вагоноремонт»

Пожелания москвичей учтут при благоустройстве парка «Вагоноремонт»

Работы по комплексному устройству начались в парке «Вагоноремонт» на севере столицы. Площадь парка составляет 9,5 гектаров.

Парк пользуется популярностью у пожилых людей. Именно поэтому городские власти решили создать инфраструктуру, необходимую для маломобильных групп. Например, в парке появится беседка со сценой для камерных концертов и танцевальных вечеров. Кроме того, в «Вагоноремонте» построят спортивную и детскую зону. 

Для любителей шахмат построят павильон с навесом, чтобы защитить шахматистов от дождя. 

Детскую площадку расширят, появится зона для детей до трех лет с большой песочницей и качелями-люльками. Для детей постарше предусмотрены тренажеры-балансиры.

Территорию паркового комплекса озеленят: разобьют цветники и обустроят газоны. Ландшафтные дизайнеры намерены сохранить существующую сеть тропинок и дорожек.

При подготовке проекта благоустройства паркового комплекса учли пожелания горожан, рассказал заместитель мэра Москвы по вопросам жилищно-коммунального хозяйства и благоустройства Петр Бирюков изданию «Вечерняя Москва». Жители столицы высказали пожелания и предложения на общественной дискуссии «Активный гражданин».

Работы по благоустройству завершаться в августе 2018 года.

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Автор: Надежда Егорова
#общество #парк #москвасейчас #вагонремонт
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