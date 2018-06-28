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13:42   28 Июня 2018
Россия

Мексиканский праздник День мертвых отметят в Москве

Мексиканский праздник День мертвых отметят в Москве

Красочный мексиканский карнавал, который еще известен как День мертвых, пройдет в Москве 29 июня. Торжество начнется с парада на Красной площади.

Помимо праздничного шествия, будут организованы сезонные ярмарки. Важным атрибутом праздника является  Калавера Катрина — это раскрашенный скелет в женской одежде, украшенный цветами. Принять участие в карнавале сможет каждый желающий.

С 11.00 до 16.00 можно прийти в национальный дом болельщиков Мексики, где любому нанесут праздничный грим. После этого колонна празднующих отправится на Красную площадь. Там в парке футбола FIFA состоится концерт. Гостей развлекут национальными танцами, народной музыкой и расскажут об истории праздника.

 

Закончится карнавал в национальном доме болельщиков, где пройдет театрализованное представление.

День мертвых отмечают в Мексике 1 и 2 ноября. Мексиканцы верят, что в это время души умерших посещают родной дом. Там для них украшают алтари и устраивают праздничную программу. 

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Автор: Виктория Разумовская
#москва #россия #праздник #мексика #общество #карнавал #традиции #день мертвых
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