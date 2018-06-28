Путин с Инфантино осмотрели Парк футбола на Красной площади

Российский лидер Владимир Путин посетил футбольный парк на Красной площади.

Его сопровождают глава ФИФА Джанни Инфантино, председатель оргкомитета "Россия-2018" Алексей Сорокин, а также и помощник российского президента Игорь Левитин. Глава российского государства осмотрел павильон с кубком чемпионата — главным трофеем футбольного турнира.

Также Путин пообщается с игроками детского клуба "Тотем", после чего символически введет мяч в игру на импровизированном футбольном поле, находящимся в парке рядом со зданием ГУМа.

Парк футбола торжественно открыли на Красной площади неделю. Он будет работать до закрытия ЧМ, которое произойдет 15 июля.