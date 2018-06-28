Мы в соц.сетях:
Мексиканский праздник День мертвых отметят в Москве

Мексиканский праздник День мертвых отметят в Москве

 Путин с Инфантино осмотрели Парк футбола на Красной площади

Путин с Инфантино осмотрели Парк футбола на Красной площади
Плинтус гордо реет в небе. Донецкий журналист раскритиковал уровень украинских СМИ

Плинтус гордо реет в небе. Донецкий журналист раскритиковал уровень украинских СМИ

 Порошенко подготовил поправки в Конституцию о вступлении в НАТО и ЕС

Порошенко подготовил поправки в Конституцию о вступлении в НАТО и ЕС
Лондон боится последствий встречи Путина и Трампа

Лондон боится последствий встречи Путина и Трампа

 Пассажирский самолет потерпел крушение в Индии

Пассажирский самолет потерпел крушение в Индии
Мексиканский праздник День мертвых отметят в Москве

Мексиканский праздник День мертвых отметят в Москве

 Путин с Инфантино осмотрели Парк футбола на Красной площади

Путин с Инфантино осмотрели Парк футбола на Красной площади
Плинтус гордо реет в небе. Донецкий журналист раскритиковал уровень украинских СМИ

Плинтус гордо реет в небе. Донецкий журналист раскритиковал уровень украинских СМИ

 Порошенко подготовил поправки в Конституцию о вступлении в НАТО и ЕС

Порошенко подготовил поправки в Конституцию о вступлении в НАТО и ЕС
Лондон боится последствий встречи Путина и Трампа

Лондон боится последствий встречи Путина и Трампа

 Пассажирский самолет потерпел крушение в Индии

Пассажирский самолет потерпел крушение в Индии
13:10   28 Июня 2018
Россия

Путин с Инфантино осмотрели Парк футбола на Красной площади

Путин с Инфантино осмотрели Парк футбола на Красной площади

Российский лидер Владимир Путин посетил футбольный парк на Красной площади.

Его сопровождают глава ФИФА Джанни Инфантино, председатель оргкомитета "Россия-2018" Алексей Сорокин, а также и помощник российского президента Игорь Левитин. Глава российского государства осмотрел павильон с кубком чемпионата — главным трофеем футбольного турнира.

Также Путин пообщается с игроками детского клуба "Тотем", после чего символически введет мяч в игру на импровизированном футбольном поле, находящимся в парке рядом со зданием ГУМа.

Парк футбола торжественно открыли на Красной площади неделю. Он будет работать до закрытия ЧМ, которое произойдет 15 июля.

Читайте ИА «Политика сегодня» в Яндекс.новостях

Автор: Ольга Шпакова
#путин #чм #красная площадь #чм 2018 #инфантино #парк футбола #чм - 2018
Самое читаемое
ВСУ провели учения вблизи Крыма

ВСУ провели учения вблизи Крыма

 Путин посмотрит матч Россия — Испания

Путин посмотрит матч Россия — Испания

 Пушков посоветовал СЕ выдвинуть ультиматум не России, а Украине

Пушков посоветовал СЕ выдвинуть ультиматум не России, а Украине

 Украинские металлурги бьют тревогу. Отрасли не хватает сырья

Украинские металлурги бьют тревогу. Отрасли не хватает сырья