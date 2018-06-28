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13:43   28 Июня 2018
Ближнее зарубежье

Плинтус гордо реет в небе. Донецкий журналист раскритиковал уровень украинских СМИ

Плинтус гордо реет в небе. Донецкий журналист раскритиковал уровень украинских СМИ

Оскорбительные выпады украинских журналистов в адрес коллег из-за незнания языка - это уже не тактический, а стратегический проигрыш, считает донецкий журналист, член Изборского клуба Александр Дмитриевский.

Ранее украинские журналисты грубо оскорбили корреспондента РИА Новости Людмилу Божко из-за того, что та не смогла самостоятельно перевести заявление премьер-министра Украины Владимира Гройсмана. Женщина обратилась за помощью к группе украинских коллег. Те согласились, но вскоре к ним подбежали другие представители киевских СМИ и стали обвинять россиянку во лжи и распространении пропаганды. Божко не стала вступать в перебранку. Чуть позже другой украинский журналист извинился перед ней за поведение соотечественников.

Дмитриевский в разговоре с Федеральным агентством новостей подчеркнул, что данный случай хорошо демонстрирует уровень украинской журналистики. Та, кажется, опустилась гораздо ниже плинтуса. Даже представители СМИ враждующих государств ведут себя более уважительно по отношению друг к другу.

Все же пример журналистам подают дипломаты, которые их аккредитовывают, напомнил Дмитриевский. Сложно представить себе министров иностранных дел, оскорбляющих друг друга. В конце концов лучший способ ответить коллеге на незнание твоего языка демонстрацией прекрасного владения его языком.

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Автор: Юлия Халус
#россия #украина #сми #общество #весь мир
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