Плинтус гордо реет в небе. Донецкий журналист раскритиковал уровень украинских СМИ

Оскорбительные выпады украинских журналистов в адрес коллег из-за незнания языка - это уже не тактический, а стратегический проигрыш, считает донецкий журналист, член Изборского клуба Александр Дмитриевский.

Ранее украинские журналисты грубо оскорбили корреспондента РИА Новости Людмилу Божко из-за того, что та не смогла самостоятельно перевести заявление премьер-министра Украины Владимира Гройсмана. Женщина обратилась за помощью к группе украинских коллег. Те согласились, но вскоре к ним подбежали другие представители киевских СМИ и стали обвинять россиянку во лжи и распространении пропаганды. Божко не стала вступать в перебранку. Чуть позже другой украинский журналист извинился перед ней за поведение соотечественников.

Дмитриевский в разговоре с Федеральным агентством новостей подчеркнул, что данный случай хорошо демонстрирует уровень украинской журналистики. Та, кажется, опустилась гораздо ниже плинтуса. Даже представители СМИ враждующих государств ведут себя более уважительно по отношению друг к другу.

Все же пример журналистам подают дипломаты, которые их аккредитовывают, напомнил Дмитриевский. Сложно представить себе министров иностранных дел, оскорбляющих друг друга. В конце концов лучший способ ответить коллеге на незнание твоего языка демонстрацией прекрасного владения его языком.