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Лондон боится последствий встречи Путина и Трампа

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13:10   28 Июня 2018
Весь мир

Лондон боится последствий встречи Путина и Трампа

Лондон боится последствий встречи Путина и Трампа

Лондон серьезно обеспокоен предстоящей встречей лидеров России и США. Правительство во главе с Терезой Мэй боится, что она негативно повлияет на деятельность НАТО и обострит существующие разногласия в военно-политической сфере.

Газета The Times пишет, что британские власти боятся, что американский президент после саммита с Россией может сократить обязательства Штатов перед Европой. В частности, он может отменить участие ВС США в учениях НАТО.

В то же время в Лондоне считают, что Трамп и Путин могут найти общий язык. Более того, есть вероятность, что они достигнут каких-то договоренностей и заключат сделку.

Ранее сообщалось, что президенты встретятся в Хельсинки 10 июля. Официально стороны пообещали объявить о месте и времени встречи в четверг. 

Помощник президента РФ Юрий Ушаков подтвердил, что все уже оговорено.

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Автор: Виктория Разумовская
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