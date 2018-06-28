Лондон боится последствий встречи Путина и Трампа

Лондон серьезно обеспокоен предстоящей встречей лидеров России и США. Правительство во главе с Терезой Мэй боится, что она негативно повлияет на деятельность НАТО и обострит существующие разногласия в военно-политической сфере.

Газета The Times пишет, что британские власти боятся, что американский президент после саммита с Россией может сократить обязательства Штатов перед Европой. В частности, он может отменить участие ВС США в учениях НАТО.

В то же время в Лондоне считают, что Трамп и Путин могут найти общий язык. Более того, есть вероятность, что они достигнут каких-то договоренностей и заключат сделку.

Ранее сообщалось, что президенты встретятся в Хельсинки 10 июля. Официально стороны пообещали объявить о месте и времени встречи в четверг.

Помощник президента РФ Юрий Ушаков подтвердил, что все уже оговорено.