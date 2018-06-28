Пассажирский самолет потерпел крушение в Индии

В одном из крупнейших индийских городов Мумбаи в жилом секторе потерпел крушение небольшой чартерный самолет. В результате катастрофы погибли пять человек.

По данным телеканала NDTV, самолет упал в густонаселенном пригороде, недалеко от района Гаткопар. На борту находилось около десяти человек.

Катастрофа произошла в тот момент, когда лайнер заходил на посадку. Он упал на строящийся дом.

Местные СМИ сообщают, что судно принадлежало властям штата Уттар-Прадеш.