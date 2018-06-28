Мы в соц.сетях:
Мексиканский праздник День мертвых отметят в Москве

Мексиканский праздник День мертвых отметят в Москве

 Путин с Инфантино осмотрели Парк футбола на Красной площади

Путин с Инфантино осмотрели Парк футбола на Красной площади
Плинтус гордо реет в небе. Донецкий журналист раскритиковал уровень украинских СМИ

Плинтус гордо реет в небе. Донецкий журналист раскритиковал уровень украинских СМИ

 Порошенко подготовил поправки в Конституцию о вступлении в НАТО и ЕС

Порошенко подготовил поправки в Конституцию о вступлении в НАТО и ЕС
Лондон боится последствий встречи Путина и Трампа

Лондон боится последствий встречи Путина и Трампа

 Пассажирский самолет потерпел крушение в Индии

Пассажирский самолет потерпел крушение в Индии
Мексиканский праздник День мертвых отметят в Москве

Мексиканский праздник День мертвых отметят в Москве

 Путин с Инфантино осмотрели Парк футбола на Красной площади

Путин с Инфантино осмотрели Парк футбола на Красной площади
Плинтус гордо реет в небе. Донецкий журналист раскритиковал уровень украинских СМИ

Плинтус гордо реет в небе. Донецкий журналист раскритиковал уровень украинских СМИ

 Порошенко подготовил поправки в Конституцию о вступлении в НАТО и ЕС

Порошенко подготовил поправки в Конституцию о вступлении в НАТО и ЕС
Лондон боится последствий встречи Путина и Трампа

Лондон боится последствий встречи Путина и Трампа

 Пассажирский самолет потерпел крушение в Индии

Пассажирский самолет потерпел крушение в Индии
12:41   28 Июня 2018
Весь мир

Пассажирский самолет потерпел крушение в Индии

Пассажирский самолет потерпел крушение в Индии

В одном из крупнейших индийских городов Мумбаи в жилом секторе потерпел крушение небольшой чартерный самолет. В результате катастрофы погибли пять человек.

По данным телеканала NDTV, самолет упал в густонаселенном пригороде, недалеко от района Гаткопар. На борту находилось около десяти человек.

Катастрофа произошла в тот момент, когда лайнер заходил на посадку. Он упал на строящийся дом.

Местные СМИ сообщают, что судно принадлежало властям штата Уттар-Прадеш.

 

Читайте ИА «Политика сегодня» в Яндекс.новостях

Автор: Виктория Разумовская
#авиакатастрофа #самолет #крушение #чп #индия #мумбаи
Самое читаемое
ВСУ провели учения вблизи Крыма

ВСУ провели учения вблизи Крыма

 Путин посмотрит матч Россия — Испания

Путин посмотрит матч Россия — Испания

 Пушков посоветовал СЕ выдвинуть ультиматум не России, а Украине

Пушков посоветовал СЕ выдвинуть ультиматум не России, а Украине

 Украинские металлурги бьют тревогу. Отрасли не хватает сырья

Украинские металлурги бьют тревогу. Отрасли не хватает сырья