Пассажирский самолет потерпел крушение в Индии
В одном из крупнейших индийских городов Мумбаи в жилом секторе потерпел крушение небольшой чартерный самолет. В результате катастрофы погибли пять человек.
По данным телеканала NDTV, самолет упал в густонаселенном пригороде, недалеко от района Гаткопар. На борту находилось около десяти человек.
Катастрофа произошла в тот момент, когда лайнер заходил на посадку. Он упал на строящийся дом.
Местные СМИ сообщают, что судно принадлежало властям штата Уттар-Прадеш.
Uttar Pradesh government aircraft crashes near Sarvoday Nagar in Mumbai’s Ghatkopar. More details awaited https://t.co/evJ316E4bw (????credit: ANI) pic.twitter.com/rznUIORT47— NDTV (@ndtv) June 28, 2018