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12:55   28 Июня 2018
Россия

Климатолог пророчит Мальдивам судьбу Атлантиды

Климатолог пророчит Мальдивам судьбу Атлантиды

Норвежские эксперты заявили об изменении климата в северной части Баренцева моря.

В этом регионе наблюдаются резкие климатические изменения, которые могут повлечь за собой катастрофу, пишет издание Nation news. Исследование специалистов Института морских исследований разместили в научном журнале Natural Climate Change.

Как сообщается, при нормальном климатическом цикле летом ледяной покров тает, тем самым насыщая море пресной водой. Зимой она образует лед. Однако теперь холодные воды отступают на север из-за наступления теплых атлантических.

Как отмечают исследователи, процесс необратим – в Арктике образовалась "горячая точка", что может стать губительным для местной экосистемы.

Климатолог пророчит Мальдивам судьбу Атлантиды

Климатические изменения угрожают не только фауне Баренцева моря — под угрозой вся планета, считает кандидат физико-математических наук, старший научный сотрудник Лаборатории теории климата Института физики атмосферы им. А.М. Обухова РАН Александр Чернокульский.

В особенности пострадает Кольский полуостров, который Баренцево море омывает с севера, считает он. По прогнозам, рост уровня мирового океана продолжится, до конца века он точно вырастет на 30-50 сантиметров.

По мнению эксперта, достанется не только городам в северо-западной части РФ, но и всей территории страны. Климатические изменения могут уничтожить целые страны, вода может многое затопить, подчеркнул Чернокульский. Страны вроде Мальдивов и Сейшелов вообще могут уйти под воду, береговая зона отойдет вглубь суши.

Климатолог пророчит Мальдивам судьбу Атлантиды

По прогнозам эксперта, в восточной части Баренцева моря начнет таять лед, что вызовет больший разбег волн - они сделают берег более рыхлым и земля на севере будет постепенно уходить под океан.

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Автор: Ольга Шпакова
#арктика #климат #север #баренцево море #потелпение
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