Forbes выбрал 20 лучших вузов России

Российская экономическая школа (РЭШ) заняла первое место рейтинга.

Его составители брали в расчет качество образования, научно-исследовательскую, международную и финансовую деятельность, а также оценивали карьерные перспективы учащихся.

В основу подсчетов легли такие критерии, как средняя заработная плата выпускников, наличие среди их числа миллиардеров и их наследников, успешных чиновников, директоров крупнейших компаний.

РЭШ набрала 50,73 балла из ста возможных. Второе место рейтинга заняла Российская академия народного хозяйства и государственной службы при президенте России (РАНХиГС) — это образовательное учреждение набрало 50,3 балла. На третьей строке оказался Московский физико-технический институт (МФТИ) с 49,92 баллами.

В число лучших также вошли МИСиС, МГИМО, МГУ, ИТМО, а также РГУНГ. Всего в рейтинге оказались двадцать вузов.