«Успехом не увенчалось»: осужденный на Украине россиянин трижды объявлял голодовку

Гражданин России Евгений Мефедов уже четыре года находится в украинской тюрьме по сфабрикованным обвинениям. За это время он несколько раз объявлял голодовку.

В интервью RT он рассказал, что в первый раз объявил голодовку в ноябре 2015 года. Друзья Мефедова внесли за него залог, однако в этот же день захватили Малиновский суд. Всех судей заставили уволиться. Протест Мефедова ни к чему не привел.

Через полгода он опять объявил голодовку. По словам россиянина, пять дней он даже не пил воду, а потом еще 29 дней не ел.

«Тяжело было первые три дня, потом перестаёшь думать о еде, много спишь, чувствуешь слабость», — говорит он.

Его адвокат «не прилагал никаких усилий, чтобы привлечь к этому внимание, только предлагал поголодать два месяца». Успехом это тоже не увенчалось.

В августе 2017 года он голодал три дня. Это привело к тому, что «прокурора обязали запросить срок и суд ушел в совещательную комнату, после оправдали».

Мефедов был очевидцем трагедии в Доме профсоюзов в Одессе в 2014 году. Он и другие активисты «антимайдана» укрылся в здании от националистов. После того, как те подожгли здание, мужчина получил тяжелые ожоги и попал в реанимацию. Оттуда его отправили в СИЗО.

По его словам, он начал терять зрение, поскольку его постоянно держат в полумраке. Кроме того, у мужчины начались проблемы с сердцем и почками. Он уже два года не может пройти полноценное медобследование, власти Украины все игнорируют.