Отказ Дании не помешает строительству «Северного потока — 2»

Если страна не согласится, газопровод, вероятнее всего, проложат в международных водах, рассказал финансовый директор Nord Stream 2 AG Пол Коркоран.

Он уточнил, что строительство «Северного потока - 2» хотят начать уже летом текущего года. Подготовительные работы на береговой части и на дне ужа начались. Проведена мобилизация трубоукладочных судов.

Однако остается нерешенным вопрос прокладки газопровода через Данию. Копенгаген до сих пор не дал разрешения. Если в конечном счете датчане ответят отказом, придется изменить маршрут. Скорее всего, «Северный поток - 2» проложат в международных водах к северу от Дании.

Коркоран поспешил успокоить, что такие изменения не сильно скажутся на графике строительства и стоимости.

Ранее премьер Дании Ларс Люкке Расмуссен объявил о намерении Копенгагена задержать реализацию газопровода.