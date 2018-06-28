Мы в соц.сетях:
«Яндекс» запустил мобильное приложение для редактирования карт

«Яндекс» запустил мобильное приложение для редактирования карт

 Номер мобильного телефона в России могут приравнять к паспорту

Номер мобильного телефона в России могут приравнять к паспорту
Порошенко подготовил поправки в Конституцию о вступлении в НАТО и ЕС

Порошенко подготовил поправки в Конституцию о вступлении в НАТО и ЕС

 Спецназ России, Белоруссии и Сербии проводит антитеррористические учения на Кубани

Спецназ России, Белоруссии и Сербии проводит антитеррористические учения на Кубани
Отказ Дании не помешает строительству «Северного потока — 2»

Отказ Дании не помешает строительству «Северного потока — 2»

 Меркель согласна с НАТО: Россию нужно сдерживать, но разговорами

Меркель согласна с НАТО: Россию нужно сдерживать, но разговорами
«Яндекс» запустил мобильное приложение для редактирования карт

«Яндекс» запустил мобильное приложение для редактирования карт

 Номер мобильного телефона в России могут приравнять к паспорту

Номер мобильного телефона в России могут приравнять к паспорту
Порошенко подготовил поправки в Конституцию о вступлении в НАТО и ЕС

Порошенко подготовил поправки в Конституцию о вступлении в НАТО и ЕС

 Спецназ России, Белоруссии и Сербии проводит антитеррористические учения на Кубани

Спецназ России, Белоруссии и Сербии проводит антитеррористические учения на Кубани
Отказ Дании не помешает строительству «Северного потока — 2»

Отказ Дании не помешает строительству «Северного потока — 2»

 Меркель согласна с НАТО: Россию нужно сдерживать, но разговорами

Меркель согласна с НАТО: Россию нужно сдерживать, но разговорами
12:00   28 Июня 2018
Весь мир

Отказ Дании не помешает строительству «Северного потока — 2»

Отказ Дании не помешает строительству «Северного потока — 2»

Если страна не согласится, газопровод, вероятнее всего, проложат в международных водах, рассказал финансовый директор Nord Stream 2 AG Пол Коркоран.

Он уточнил, что строительство «Северного потока - 2» хотят начать уже летом текущего года. Подготовительные работы на береговой части и на дне ужа начались. Проведена мобилизация трубоукладочных судов.

Однако остается нерешенным вопрос прокладки газопровода через Данию. Копенгаген до сих пор не дал разрешения. Если в конечном счете датчане ответят отказом, придется изменить маршрут. Скорее всего, «Северный поток - 2» проложат в международных водах к северу от Дании.

Коркоран поспешил успокоить, что такие изменения не сильно скажутся на графике строительства и стоимости.

Ранее премьер Дании Ларс Люкке Расмуссен объявил о намерении Копенгагена задержать реализацию газопровода.

Читайте ИА «Политика сегодня» в Яндекс.новостях

Автор: Юлия Халус
#экономика #весь мир #северный поток 2 #дания
Самое читаемое
Нефтяное бессилие США

Нефтяное бессилие США

 Нардеп Рады обвинил США в разжигании конфликта на Донбассе

Нардеп Рады обвинил США в разжигании конфликта на Донбассе

 ВСУ провели учения вблизи Крыма

ВСУ провели учения вблизи Крыма

 Путин посмотрит матч Россия — Испания

Путин посмотрит матч Россия — Испания